Το μήνυμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Θα είναι μια σπουδαία χρονιά» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θέλησε να στείλει το μήνυμα του στους φίλους του Ολυμπιακού, λίγη ώρα μετά την άφιξη του στην Ελλάδα.

Ο ομογενής γκαρντ προσγειώθηκε στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού, μια μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στους Πειραιώτες, και θέλησε παράλληλα να στείλει μέσω βίντεο το μήνυμα του, απευθυνόμενος στους φίλους της νέας του ομάδας:

«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού! Μόλις προσγειώθηκα και είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν! Είμαι ενθουσιασμένος που θα σας δω, που θα δω τους συμπαίκτες μου και τους προπονητές μου. Θα είναι μια σπουδαία χρονιά και νιώθω καλά για αυτό!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 25χρονος περιφερειακός, πρώην παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το βίντεο της ερυθρόλευκης ΚΑΕ στο Twitter:

