Ζάλγκιρις: Επίσημα στο Κάουνας ο Μούντιε (pic)

Η Ζάλγκιρις Κάουνας κατάφερε να... πυροδοτήσει την «βόμβα» με την απόκτηση του πρώην NBAer, Εμάνουελ Μούντιε!

Πλέον είναι και επίσημο! Το νούμερο «7» του Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς το 2015 αποτελεί μέλος της Ζάλγκιρις Κάουνας!

Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου Εμάνουελ Μούντιε, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται στο Κάουνας προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να τεθεί στην διάθεση του Μάρτιν Σίλερ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος έχει κατά μέσο όρο 11 πόντους, 3,8 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 300 ματς του ΝΒΑ, σουτάροντας με 32% στα τρίποντα. Πέρυσι έμεινε εκτός ενώ στην τελευταία του χρονιά στο ΝΒΑ (2019-20) μέτρησε 7,3 πόντους και 2,1 ασίστ σε 54 ματς με την Γιούτα Τζαζ.

Roster: complete! ✅ Zalgiris has added plenty of NBA experience to the roster with the signing of Emmanuel Mudiay!



