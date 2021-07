Ζάλγκιρις: Πάει για το «μπαμ» με τον Μούντιε! (pic & vids)

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΝΒΑer, Εμάνουελ Μούντιε!

Όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας στο «basketnews.com» η Ζάλγκιρις προσπαθεί να κάνει δικό της τον 25χρονο γκαρντ!

Πρόκειται για έναν παίκτη με 300 ματς ΝΒΑ στο ενεργητικό του και με πολύ καλά νούμερα, καθώς μετράει 11 πόντους κατά μέσο όρο 3,8 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ, σουτάροντας με 43% στα δίποντα και 32% στα τρίποντα.

Αν μη τι άλλο θα πρόκειται για μια σπουδαία κίνηση από την Ζάλγκιρις Κάουνας σε περίπτωση που καταφέρει να την ολοκληρώσει.

Zalgiris Kaunas in advanced talks with former No. 7 overall pick Emmanuel Mudiay, per sources.