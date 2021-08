Σβεντ: Οι πρώτες στιγμές του στην ΤΣΣΚΑ (vid)

Ο Αλεξέι Σβεντ αποτελεί το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ΤΣΣΚΑ, με την ομάδα της Μόσχας να δίνει στην δημοσιότητα τις πρώτες στιγμές του με την ομάδα.

Ύστερα από εννέα χρόνια, ο Αλεξέι Σβεντ θα φορέσει και πάλι τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας υπογράφοντας συμβόλαιο για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Μετά τη θητεία του στο ΝΒΑ και στην Χίμκι, ο 33χρονος γκαρντ θα αγωνιστεί για 12η σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετρώντας μέχρι στιγμής 163 παιχνίδια με 16,8 πόντους κατά μέσο όρο και 4,8 ασίστ.

Η ΤΣΣΚΑ έδωσε μια... πρώτη «γεύση» από τον Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη.

