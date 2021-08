Σβεντ: Ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ (pic)

Ο Αλεξέι Σβεντ έριξε τους τίτλους τέλους και επίσημα με τη Χίμκι και ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ.

Ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Χίμκι για χρόνια ο Αλεξέι Σβεντ, όμως πλέον ο Ρώσος γκαρντ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Η Χίμκι ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και πλέον επόμενo κεφάλαιο της καριέρας του θα είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία 1+1 ετών.

Τη σεζόν που πέρασε, είχε 19.8 πόντους και 7.7 ασίστ με 33%, έχοντας το απόλυτο κουμάντο της ομάδας στην επίθεση. Ο Δημήτρης Ιτούδης βάζει στη... φαρέτσα ένα επιθετικό... όπλο που δημιούργησε πολλά προβλήματα σε άμυνες της Euroleague τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Σβεντ είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Μόσχας και τη σεζόν 2011/12 πριν δοκιμάσει την τύχη του στο ΝΒΑ (Μινεσότα, Ρόκερς, Νικς και Σίξερς), εκεί όπου όμως δεν μπόρεσε να... πιάσει με αποτέλεσμα να γυρίσει στην Ευρώπη.

Δείτε την ανακοίνωση των Ρώσων

Alexey Shved returns to CSKA! ⚡️



EuroLeague best scorer, guard Aleksey Shved (32 years old, 198 cm) signed a “1+1” contract with our club. pic.twitter.com/SqKJ3QAv2y