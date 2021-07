Οι 10 ανανεώσεις που έκαναν θόρυβο στην EuroLeague! (vids)

Το Gazzetta καταγράφει τις 10 ανανεώσεις που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στην offseason της EuroLeague! Από τον Μίτσιτς, τον Αταμάν και τον Χίγκινς, στον Ντε Κολό, τον Παπαπέτρου και τον Μπομπουά...

Οι 18 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην EuroLeague της νέας σεζόν έχουν ήδη ένα πρόγραμμα να πορεύονται από τη στιγμή που έγινε γνωστό το καλεντάρι της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, υλοποιώντας παράλληλα τον μεταγραφικό σχεδιασμό τους που περιλαμβάνει επίσης σημαντικές κινήσεις όσον αφορά τις ανανεώσεις.

Το Gazzetta, λοιπόν συγκέντρωσε τις 10 ανανεώσεις συμβολαίων παικτών και προπονητών που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής...

Βασίλιε Μίτσιτς

Ο Βασίλιε Μίτσιτς ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατακτώντας με sweep το πρωτάθλημα στην Τουρκία στη σειρά των τελικών με τη Φενέρμπαχτσε. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο Σέρβος γκαρντ της Αναντολού Εφές αναδείχτηκε MVP της EuroLeague, πρωταθλητής Ευρώπης και MVP του Final 4 υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν! Το ζήτημα είχε να κάνει με το επόμενο βήμα του Μίτσιτς. Η Οκλαχόμα απέκτησε τα δικαιώματά του τον περασμένο Δεκέμβριο, ο αντιπρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας και βετεράνος σέντερ, Νέναντ Κρστιτς εξήγησε πως ο συμπατριώτης του είναι έτοιμος για το ΝΒΑ, εντούτοις η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα τρία χρόνια, ήτοι ως το 2024!

Βρίσκεται στην Εφές από: 2018

Ανανέωσε ως: 2024

Διακρίσεις με την Εφές

1 x EuroLeague (2021)

EuroLeague Final 4 MVP (2021)

EuroLeague MVP (2021)

All EuroLeague First Team (2021)

All EuroLeague Second Team (2019)

2 x Πρωταθλήματα Τουρκίας (2019, '21)

2 x Σούπερ Καπ Τουρκίας (2018, '19)

EuroLeague 2020-21

16.7 πόντοι

2.6 ριμπάουντ

4.9 ασίστ

1.2 κλεψίματα

3.1 λάθη

17.5 PIR

σε 29:59 (40 συμμετοχές)

Εργκίν Αταμάν

Ό,τι περί του αντιθέτου και αν πει ποτέ κανείς, ο Εργκίν Αταμάν είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα των πάγκων, έχοντας να επιδείξει πλέον τέσσερα διαφορετικά ευρωπαϊκά τρόπαια: Σαπόρτα με τη Σιένα, EuroChallenge με την Μπεσίκτας, EuroCup με τη Γαλατάσαραϊ και εσχάτως, EuroLeague με την Αναντολού Εφές. Ο άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας έχει έντονο ταμπεραμέντο, σε σημείο να εκφράζει αυτά που σκέφτεται δίχως να υπολογίζει τις συνέπειες και τις αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει, συνδυάζοντας την παρουσία του στην άκρη του πάγκου της Αναντολού Εφές με την αγωνιστική εκτόξευση της ομάδας της Κωνσταντινούπολης την τελευταία διετία. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επιβράβευσαν τον Αταμάν με νέο συμβόλαιο για άλλα δυο χρόνια.

Δούλεψε στην Εφές: 1999-01, 2008-10, 2017-σήμερα

Ανανέωσε ως: 2023

Διακρίσεις με την Εφές

1 x EuroLeague (2021)

Προπονητής της Χρονιάς στην EuroLeague (2021)

3 x Πρωταθλήματα Τουρκίας (2009, '19, '21)

2 x Κύπελλα Τουρκίας (2009, '18)

4 x President's Cup Τουρκίας (2000, '09, '18, '19)

Κόρι Χίγκινς

Το καλοκαίρι του 2019 η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε πέντε τεράστιες κινήσεις, φέρνοντας στο Palau Blaugrana τους Μπράντον Ντέιβις, Νίκολα Μίροτιτς, Άλεξ Αμπρίνες, Μάλκολμ Ντιλέινι και τον Κόρι Χίγκινς ως πρωταθλητή Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ. Ο 32χρονος περιφερειακός ήταν ο ήρωας του ημιτελικού του περσινού Final 4 στην Κολωνία, αφού με δικό του καλάθι η Μπαρτσελόνα νίκησε την Αρμάνι και προκρίθηκε στον τελικό απέναντι στην Εφές. Επίσης, ήταν ο MVP των «μπλαουγκράνα» στο Copa del Rey που διεξήχθη στη Μαδρίτη. Η σεζόν 2020-21 ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά έπειτα από το 2014 και ο Χίγκινς έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο ως το 2024!

Βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα από: 2019

Ανανέωσε ως: 2024

Διακρίσεις με την Μπαρτσελόνα

1 x Πρωτάθλημα Ισπανίας (2021)

1 x Copa del Rey (2021)

MVP στο Copa del Rey (2021)

EuroLeague 2020-21

13.1 πόντοι

2.2 ριμπάουντ

2.4 ασίστ

1.1 κλεψίματα

1.8 λάθη

13.8 PIR

σε 26:35 (39 συμμετοχές)

Νάντο Ντε Κολό

Ο Νάντο Ντε Κολό θα φορέσει για άλλη μία σεζόν τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας των δυο πλευρών ανήμερα των 34ων γενεθλίων του Γάλλου περιφερειακού στις 23 Ιουνίου. Πέρσι ο Ντε Κολό κράτησε όρθια τη Φενέρ, οδηγώντας την σε ένα σπουδαίο 15-4 από το εντός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό κι έπειτα, βάζοντας την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ στα playoffs. Πλέον θα αγωνιστεί για ακόμα έναν χρόνο, αποτελώντας τον πρώτο εν ενεργεία σκόρερ στην EuroLeague έπειτα από την απόσυρση του Βασίλη Σπανούλη με 3.576 πόντους σε 224 συμμετοχές (24.6 μ.ό.).

Βρίσκεται στη Φενέρμπαχτσε από: 2019

Ανανέωσε ως: 2022

Διακρίσεις με τη Φενέρμπαχτσε:

All EuroLeague Second Team (2020-21)

1 x Κύπελλο Τουρκίας (2020)

EuroLeague 2020-21

15.8 πόντοι

3.2 ριμπάουντ

3.9 ασίστ

1.4 κλεψίματα

3 λάθη

18.8 PIR

σε 27:30 (32 συμμετοχές)

Πάμπλο Λάσο

Για πολλούς ήταν ο loser. Ο προπονητής που δεν ήξερε να «διαβάζει» το παιχνίδι των αντιπάλων, που δεν είχε συστήματα, που δεν γνώριζε πώς να διαχειριστεί τους παίκτες του, πολλώ δε πώς να τους επιβληθεί. Αυτά τον Μάιο του 2014, μετά την αποτυχία στο Final 4 και την απώλεια του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα. Πλέον ο Πάμπλο Λάσο λογίζεται ως ο πιο πετυχημένος προπονητής στη σύγχρονη ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας πανηγυρίσει συνολικά 20 τίτλους ως head coach της «Βασίλισσας»! Επίσης, είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές ως head coach της Ρεάλ, ξεπερνώντας τον θρύλο Λόλο Σάινθ και δίνοντας παράλληλα ευκαιρίες στα ταλέντα των Μαδριλένων, με τελευταία παραδείγματα εκείνα των Ουσμάν Γκαρούμπα και Τρίσταν Βούκσεβιτς. Ο Λάσο υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο και έχει βάλει μπροστά το rebuilding της Ρεράλ.

Βρίσκεται στη Ρεάλ από: 2011

Ανανέωσε ως: 2023

Διακρίσεις με την Ρεάλ

1 x Διηπειρωτικό Κύπελλο (2015)

2 x EuroLeague (2015, '18)

2 x Προπονητής της Χρονιάς στην EuroLeague (2015, '18)

5 x Πρωταθλήματα Ισπανίας (2013, '15, '16, '18, '19)

6 x Copa del Rey (2012, '14, '15, '16, '17, '20)

6 x Supercopa (2012, '13, '14, '18, '19, '20)

3 x Προπονητής της Χρονιάς στην Ισπανία (2013-15, 2018)

Ιωάννης Παπαπέτρου

Το ζήτημα της ανανέωσης του βασικού κορμού ήταν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που ο Ντίνος Μήτογλου αποφάσισε να αποχωρήσει έπειτα από τέσσερα χρόνια υπογράφοντας στην Αρμάνι Μιλάνο, όλο το βάρος έπεσε στον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα την επόμενη διετία. Ο Δημήτρης Πρίφτης ήταν συνεχώς σε ανοικτή γραμμή με τον 27χρονο φόργουορντ, στον οποίο ανέλυσε το πλάνο και τα όσα είχε στο μυαλό του για τον νέο Παναθηναϊκό. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο Παπαπέτρου πείστηκε από την προσέγγιση του νέου προπονητή και σε συνδυασμό με τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα, θα συνεχίσει να είναι ο αρχηγός των νταμπλούχων.

Βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από: 2018

Ανανέωσε ως: 2023

Διακρίσεις με τον Παναθηναϊκό

3 x Πρωταθλήματα Ελλάδας (2018-21)

2 x Κύπελλα Ελλάδας (2019, '21)

EuroLeague 2020-21

12.1 πόντοι

4.1 ριμπάουντ

2.4 ασίστ

0.6 κλεψίματα

2 λάθη

10.6 PIR

Ροντρίγκ Μπομπουά

Στην περίπτωση της Αναντολού Εφές και της προσπάθειάς της να μπει στην κατηγορία των contenders της EuroLeague, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε εννιά μετεγγραφές το καλοκαίρι του 2018, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στη διοργάνωση εκείνη τη χρονιά. Μεταξύ αυτών, ο Ροντρίγκ Μπομπουά ο οποίος άφησε την Μπασκόνια για λογαριασμό της Εφές, δημιουργώντας ένα αρκετά ιντριγκαδόρικο σχήμα στην περιφέρεια της τουρκικής ομάδας στο πλευρό των Σέιν Λάρκιν και Βασίλιε Μίτσιτς. Οι Τούρκοι απέκτησαν winning mentality και δικαιώθηκαν έπειτα από τρία χρόνια, κατακτώντας τον τίτλο στο Final 4 της Κολωνίας. Ο Γάλλος γκαρντ είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της Εφές και υπέγραψε νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τους πρωταθλητές Ευρώπης ως το 2023.

Βρίσκεται στην Εφές από: 2018

Ανανέωσε ως: 2023

Διακρίσεις με την Εφές

1 x EuroLeague (2021)

2 x Πρωταθλήματα Τουρκίας (2019, '21)

MVP των τελικών στην Τουρκία (2021)

2 x President's Cup Τουρκίας (2018, '19)

EuroLeague 2020-21

9.5 πόντοι

1.3 ριμπάουντ

2.3 ασίστ

0.3 κλεψίματα

1.1 λάθη

7.8 PIR

σε 20:32 (35 συμμετοχές)

Άλεξ Αμπρίνες

Στα 17 του χρόνια έπαιξε για πρώτη φορά επαγγελματικό μπάσκετ στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης με τη φανέλα της Μάλαγα, στα 19 του πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα, στα 23 του έγινε χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τη «ρόχα» και έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ με τους Θάντερ. Από το 2019, ο Άλεξ Αμπρίνες αποτελεί μέλος της superteam των Καταλανών, επιστρέφοντας στο Palau Blaugrana έπειτα από μια τριετία στην Οκλαχόμα. Στις 30 Ιουνίου, οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών ως το 2026.

Βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα από: 2012-2016, 2019-σήμερα

Ανανέωσε ως: 2026

Διακρίσεις με την Μπαρτσελόνα

EuroLeague Rising Star (2016)

2 x Πρωταθλήματα Ισπανίας (2014, '21)

1 x Copa del Rey (2021)

1 x Supercopa (2015)

EuroLeague 2020-21

6.1 πόντοι

1.8 ριμπάουντ

0.7 ασίστ

0.6 κλεψίματα

0.3 λάθη

4.7 PIR

σε 18:42 (39 συμμετοχές)

Δημήτρης Ιτούδης

Αν υπάρχει μια ομάδα που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη στη διοργάνωση ότι δεν τελειώνει τίποτα πριν... τελειώσει (πριν δηλαδή γίνει η απονομή) είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ουσιαστικά το πρόβλημα της «ομάδας του στρατού» είναι ότι μόνο δυο παιχνίδια, ο ημιτελικός και ο τελικός του Final 4 κρίνουν εν πολλοίς αν η χρονιά είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη. Με το νέο συμβόλαιο, λοιπόν που έδωσε η ΤΣΣΚΑ στον Δημήτρη Ιτούδη ως το 2023, έβαλε ουσιαστικά τέλος στα όποια σενάρια είχαν ακουστεί κατά καιρούς, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της στον Έλληνα κόουτς, ο οποίος θα συμπληρώσει 9 χρόνια στην άκρη του πάγκου, περισσότερα από κάθε άλλον πρώην προπονητή της ΤΣΣΚΑ. Παρεμπιπτόντως, ο άλλοτε ασίσταντ κόουτς του Παναθηναϊκού είναι ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έχοντας ξεπεράσει τον Έτορε Μεσίνα.

Βρίσκεται στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας από: 2014

Ανανέωσε ως: 2023

Διακρίσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

2 x EuroLeague (2016, '19)

2 x Προπονητής της Χρονιάς στην EuroLeague (2016, '19)

6 x VTB League (2015-19, 2021)

3 x Προπονητής της Χρονιάς στη VTB League (2015, '17, '18)

Νεμάνια Νέντοβιτς

Από τη στιγμή που διευθετήθηκε το ζήτημα του προπονητή στον Παναθηναϊκό με την ανάθεση της τεχνικής ηγεσίας στον Δημήτρη Πρίφτη, οι «πράσινοι» άρχισαν να υλοποιούν τον σχεδιασμό της σεζόν 2021-22 με την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Νεμάνια Νέντοβιτς για άλλα δυο χρόνια. Ο Σέρβος γκαρντ έκανε εκπληκτικό ξεκίνημα ωστόσο ο κορονοϊός και ένα πρόβλημα τραυματισμού... φρέναραν την πορεία του. Εν συνεχεία, ο Νέντοβιτς απείχε από τις υποχρεώσεις της εθνικής Σερβίας στο Προλυμπιακό τουρνουά του Βελιγραδίου προκειμένου να ξεκουραστεί και να είναι απόλυτα έτοιμος τη νέα σεζόν.

Βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από: 2020

Ανανέωσε ως: 2023

Διακρίσεις με τον Παναθηναϊκό

1 x Πρωτάθλημα Ελλάδας (2021)

1 x Κύπελλο Ελλάδας (2021)

EuroLeague 2020-21

16 πόντοι

1.9 ριμπάουντ

3.6 ασίστ

0.7 κλεψίματα

σε 25 συμμετοχές