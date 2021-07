Σβεντ: Συμφώνησε με ΤΣΣΚΑ (pic)

Ο Αλεξέι Σβεντ συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ.

Μεγάλη κίνηση για την ΤΣΣΚΑ, η οποία δυναμώνει στην περιφέρεια και ενόψει της νέας σεζόν στη Euroleague.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Αλεξέι Σβεντ, οποίος αφήνει την Χίμκι των οικονομικών προβλημάτων και πάει στον σύλλογο της Μόσχας.

Ο Σβεντ είχε 19.8 πόντους, 7.7 ασίστ και 33% στα τρίποντα τη σεζόν που πέρασε με τη Χίμκι. Ο Ρώσος γκαρντ έτσι επιστρέφει στην ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του και με την οποία κατέκτησε τη Euroleague το 2018. Το 2018 ήταν ο κορυφαίος σκόρερ στη Εuroleague.

