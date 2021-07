Σβεντ: Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ του Ιτούδη! (pic & vid)

Ο Αλεξέι Σβεντ αναμένεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για πρώτη φορά έπειτα από το 2012 αφού βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη!

Από τη στιγμή που η Χίμκι αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα που είχαν ως αποτέλεσμα να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη VTB League της νέας σεζόν, ο Αλεξέι Σβεντ βγήκε αυτόματα στην αγορά των free agents και όπως επιβεβαίωσε το Sportando, αναμένεται να υπογράψει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας!

Ο Σβεντ άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στην «ομάδα του στρατού» όπου αγωνίστηκε την περίοδο 2006-12 (σ.σ. το 2007 δόθηκε δανεικός στη Χίμκι και το 2009-10 στην Ντιναμό Μόσχας).

Το 2012 ήταν μέλος της ΤΣΣΚΑ που ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και τα επόμενα χρόνια αγωνίστηκε διαδοχικά στους Τίμπεργουλβς, τους Σίξερς, τους Ρόκετς και τους Νικς πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χίμκι (2015-21). Σε 163 συμμετοχές στην EuroLeague μετράει 16.8 πόντους, 4.8 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ.

