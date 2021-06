Μονακό: Στο ραντάρ και ο Κουζμίνσκας (pic)

Η Μονακό ετοιμάζει τις κινήσεις της ενόψει της νέας σεζόν καθώς έχει βάλει στο «κάδρο» της ενίσχυσης και τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Ο Λιθουανός φόργουορντ και άλλοτε και παίκτης του Ολυμπιακού, έχει μπει στο στόχαστρο της Μονακό η οποία θα βρεθεί την επόμενη χρονιά στην EuroLeague.

Την ώρα που εξετάζει πολύ σοβαρά και την περίπτωση του Ουλάνοβας, οι Μονεγάσκοι ενδιαφέροντα και για τον Κουζμίνσκας!

Φέτος αγωνίστηκε στην Λοκομοτίβ Κουμπάν και σε 19 ματς του EuroCup είχε κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, σουτάροντας με 55% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 77% στις βολές.

