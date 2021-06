Μονακό: Φαβορί για την απόκτηση του Ουλάνοβας (pic)

Την περίπτωση του Εντγκάρας Ουλάνοβας φαίνεται πώς εξετάζει η Μονακό ενόψει της νέας σεζόν.

Η πρωταθλήτρια EuroCup θα βρεθεί τη νέα σεζόν στα παρκέ της EuroLeague και θέλει «μπαροτοκαπνισμένους» παίκτες από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Όπως αναφέρει το Sportando και ο δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία, η Μονακό έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην απόκτηση του Λιθουανού Εντγκάρας Ουλάνοβας, ο οποίος μετά τη θητεία του στην Ζάλγκιρις Κάουνας, αγωνίστηκε στην Φενέρμπαχτσε.

Με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας πήρε μέρος σε 28 ματς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας κατά μέσο όρο 4,5 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, σουτάροντας με 52% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και 72% στις βολές.

