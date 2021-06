H TΣΣΚΑ έκανε τη δικιά της... υπόκλιση στον Βασίλη Σπανούλη.

Έχει κάνει πολλές... ζημιές στην ΤΣΣΚΑ ο Βασίλης Σπανούλης σε μεγάλα ματς, χαρίζοντας τεράστιες νίκες στον Ολυμπιακό την τελευταία δεκαετία. Οι Ρώσοι άφησαν στην άκρη τη στεναχώρια τους και αποθέωσαν τον «Kill Bill» που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

«Ήταν ένα ένδοξο ταξίδι, γεμάτο χαρές, τίτλους, ρεκόρ και στιγμές που οι καρδιές έσπασαν. Τιμή μας να μοιραζόμαστε το παρκέ μαζί σου Βασίλη. Να απολαύσεις την συνταξιοδότηση σου», έγραψε η ομάδα της Μόσχας.

It was a glorious journey, full of fun and heartbreaks, titles and all-time records. It was an honor to share the floor with you, Vassilis. Enjoy your retirement! 👏 pic.twitter.com/tcBwAbnaoj