Σπανούλης: To «ευχαριστώ» του Ντόντσιτς στο είδωλό του (pic)

Ο σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, ευχαρίστησε το είδωλό του, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη δράση.

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/6) μέσω Instagram ότι αποσύρεται από τη δράση σε ηλικία 39 ετών. Όπως ήταν αναμενόμενο η παγκόσμια κοινότητα του μπάσκετ υποκλίνεται στο μύθο του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα μπορούσε ν' αποτελέσει εξαίρεση. Άλλωστε ο Βασίλης Σπανούλης είναι το πρότυπό του. Με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε το είδωλό του.

Thank you for everything! #idol #7 pic.twitter.com/MFAqwMMipc