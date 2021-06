Βασίλης Σπανούλης: Το παγκόσμιο μπάσκετ υποκλίνεται στο θρύλο του (pics)

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, η μία μετά την άλλη, υποκλίνονται στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη δράση.

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/6) μέσω Instagram ότι αποσύρεται από τη δράση σε ηλικία 39 ετών. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, η μία μετά από την άλλη, στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για τον Σπανούλη μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media.

Η Μπαρτσελόνα συνοδεύει τη φωτογραφία από την αγκαλιά του Βασίλη Σπανούλη με τον προπονητή των Μπλαουγκράνα, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό) από την αναμέτρησή των δύο ομάδων.

«Συγχαρητήρια Βασίλη για τη θρυλική καριέρα. Ήταν χαρά μας να σε απολαμβάνουμε ως αντίπαλο στο Palau Blaugrana. Καλή τύχη για το μέλλον σου».

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ίδιο μήκος κύματος με φωτογραφίες από τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της Euroleague. Η λεζάντα που τις συνοδεύει είναι η εξής:

«Ηγέτης. Νικητής. Πρότυπο. Αντίπαλος. Έμπνευση. Θρύλος. Καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα σου Βασίλη Σπανούλη».

Τις ίδιες λέξεις χρησιμοποιεί και η Μπασκόνια στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter για τον Βασίλη Σπανούλη. «Συγχαρητήρια Βασίλη για τη θρυλική σου καριέρα. Ήταν τιμή μας να σε απολαύσουμε ως αντίπαλο. Τα καλύτερα για το μέλλον σου»

Το δικό της «ευχαριστώ» έστειλε και η Βαλένθια για τον «Kill Bill». «Ο Βασίλης Σπανούλης αποσύρεται. Ευχαριστούμε για ό,τι έδωσες στο αγαπημένο μας άθλημα. Τα καλύτερα Kill Bill. Απεριόριστος σεβασμός από τη Βαλένθια».

Φυσικά και η Αρμάνι Μιλάνο, επιφύλαξε ξεχωριστή ανάρτηση απαριθμώντας τα σπάνια επιτεύγματά του και αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μεγάλος σεβασμός για έναν θρυλικό αντίπαλο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρικ Πιτίνο, ο τελευταίος προπονητής που δούλεψε με τον Βασίλη Σπανούλη μίλησε στο Gazzetta για το τεράστιο πάθος του Kill Bill, ζητώντας του να μείνει στο μπάσκετ αφού οι νεαροί παίκτες χρειάζονται τις συμβουλές του!