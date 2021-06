Μήτογλου: Και επίσημα στην Αρμάνι Μιλάνο! (pic)

Ο Ντίνος Μήτογλου αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Αρμάνι Μιλάνου όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο ιταλικός σύλλογος!

Το σίριαλ του Ντίνου Μήτογλου έλαβε τέλος, καθώς ο διεθνής φόργουορντ αποτελεί και επίσημα μέλος της Αρμάνι Μιλάνου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως είχε αναφέρει το Gazzetta ο 25χρονος μπασκετμπολίστας είχε... πειστεί από το «ψηστήρι» του Ετόρε Μεσίνα με αποτέλεσμα να επιλέξει την Αρμάνι ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας, αποδεικνύοντας ότι δεν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για τα χρήματα. Και αυτό διότι οι «πράσινοι» του είχαν κάνει σχεδόν ισόποση (ίσως και μεγαλύτερη) πρόταση προκειμένου να τον κρατήσουν.

Παρόλα αυτά ο Μήτογλου ήταν αποφασισμένος να αλλάξει παραστάσεις λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μια νέα πρόκληση για μένα και ανυπομονώ να ξεκινήσω με την νέα μου ομάδα, τους νέους προπονητές και τους νέους παίκτες. Ξέρω ότι η Ολίμπια έχει μεγάλες προσδοκίες και θα κάνω τα πάντα ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

"Una nuova sfida, grandi ambizioni": all'Olimpia arriva Dinos Mitoglou ➡ https://t.co/4Ny8giuGiL



"A new challenge, great aspirations": Dinos Mitoglou is coming to Olimpia ➡ https://t.co/GQuLg1oPTF



#insieme #WelcomeDinos @D_Mitoglou pic.twitter.com/VXea0wcBBU