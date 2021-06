Ερυθρός Αστέρας: Πρόταση σε Γιόβιτς (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει στο πρόσωπο του Στέφαν Γιόβιτς τον βασικό του πλέι μέικερ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των Νίκολα ιβάνοβιτς και Λούκα Μίτροβιτς, σερβική ομάδα ετοιμάζεται να κάνει δικό της και τον Στέφαν Γιόβιτς!

Ο Σέρβος πλέι μέικερ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Βελιγράδι για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα, όπου αγωνίστηκε από το 2014 έως και το 2017.

Η Χίμκι ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του (2019-2021) ενώ πέρασε μία χρονιά και από την Μπάγερν Μονάχου.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 123 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 6,6 πόντους, 4,6 ασίστ, 2,3 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα.

Stefan Jovic is considering a return to KK Crvena Zvezda after a few seasons abroad, sources tel @sportando.

The Serbian powerhouse made an offer the guard to bring him back