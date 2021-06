Ζενίτ: Για έναν ακόμη χρόνο στην Αγία Πετρούπολη ο Πόιθρες (pic)

Ο Άλεξ Πόιθρες θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ζενίτ καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο.

Κάτοικος Αγίας Πετρούπολης παραμένει ο Άλεξ Πόιθρες, ο οποίος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις από την παρθενική του εμφάνιση στην EuroLeague. Η Ζενίτ ανακοίνωσε την παραμονή του Αμερικανού σέντερ για μία ακόμη σεζόν καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του.

Ο Πόιθρες αγωνίστηκε για πρώτη φορά στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και σε 32 συμμετοχές είχε κατά μέσο όρο 8,6 πόντους και 4,3 ριμπάουντ ανά 19 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 62% στα δίποντα και 71% στις βολές.

1⃣+ @AlexTheGreat22 .

Keep crushing the boards and defending the paint. pic.twitter.com/Wws8xjg1rC