Euroleague: Με Μίτσιτς και Λάρκιν οι κορυφαίες ασίστ του Final 4 (vid)

Η Euroleague έφτιαξε video με τις κορυφαίες ασίστ του Final 4 και την παράσταση έκλεψαν οι Λάρκιν και Μίτσιτς.

Η Εφές αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της, αφού κατέκτησε τη Εuroleague μετα τη νίκη της επί της Μπαρτσελόνα στον τελικό.

Μπροστάρηδες σε αυτήν την ιστορίκη στιγμή για τους Τούρκους ήταν ο Βασίλιε Μίτσιτς και Σέιν Λάρκιν, με τον πρώτο να παίρνει και το βραβείο του MVP του Final 4.

Οι διοργανωτές μάζεψαν τις κορυφαίες ασίστ που θαυμάσαμε στο Final 4 και οι δύο σταρ πρωταγωνιστούν με τις εμπνεύσεις τους. Ο Λάρκιν βρίσκεται στην πέμπτη και τρίτη θέση του TOP 5, ενώ στην κορυφή συναντάμε τον Βασίλιε Μίτσιτς. Μαζί τους στο ενδιάμεσο είναι οι Κάιλ Κούριτς και Λούντμπεργκ.

Δείτε τις 5 κορυφαίες ασίστ του Final 4 της Κολωνίας

