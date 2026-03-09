Η Εφές πέρασε με 85-76 από την έδρα της Μανίσα με πρωταγωνιστές Λόιντ και Λι.

Επιστροφή στις νίκες για την Εφές εντός των τειχών. Η ομάδα της Euroleague επικράτησε με 85-76 εκτός έδρας της Μανίσα και έτσι ανέβηκε στο 13-8 στην βαθμολογία.

Το σύνολο του Λάσο είχε σε μεγάλη βραδιά τον Λόιντ που είχε 20 πόντους και τον Λι με 18 πόντους, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Η Εφές προερχόταν από 3 σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και πήρε... ανάσα.

Πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Μπάγερν στο Μόναχο για τη Euroleague. Πάντως έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία και δεν προλαβαίνει ούτε το play in της Euroleague

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 32-41, 56-62, 76-85