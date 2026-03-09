Μανίσα - Εφές 76-85: Επιστροφή στις νίκες με Λι
Επιστροφή στις νίκες για την Εφές εντός των τειχών. Η ομάδα της Euroleague επικράτησε με 85-76 εκτός έδρας της Μανίσα και έτσι ανέβηκε στο 13-8 στην βαθμολογία.
Το σύνολο του Λάσο είχε σε μεγάλη βραδιά τον Λόιντ που είχε 20 πόντους και τον Λι με 18 πόντους, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Η Εφές προερχόταν από 3 σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και πήρε... ανάσα.
Πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Μπάγερν στο Μόναχο για τη Euroleague. Πάντως έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία και δεν προλαβαίνει ούτε το play in της Euroleague
Τα δεκάλεπτα: 13-19, 32-41, 56-62, 76-85
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.