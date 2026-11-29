Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, βρέθηκε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στον Ολυμπιακό για τη EuroLeague. Ο ισχυρός άνδρας της ισραηλινής ομάδας, μίλησε στην κάμερα του Gazzetta με κολακευτικά λόγια για τους «ερυθρόλευκους» και τη δουλειά του Μπαρτζώκα, ενώ αναφέρθηκε στα σχέδιά του και το μέλλον της ΕuroLeague.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, λόγω απουσιών, έχει πάρει μεγάλες, συνεχόμενες νίκες. Η πιο πρόσφατη, ήταν αυτή στη Sunel Arena κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σαρωτικοί και πήραν τη μεγάλη νίκη με 104-79, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Μετά το τέλος της αγωνιστικής, έμειναν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της regular season, δείγμα του πόσο καλή δουλειά γίνεται στην ομάδα.

Με τη λήξη του αγώνα κόντρα στη Χάποελ, ο πρόεδρος της ομάδας του Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μίλησε στην κάμερα του Gazzetta. Ο Γιανάι, αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό και τη δουλειά που γίνεται στον σύλλογο, με πολύ κολακευτικά λόγια.

Στάθηκε στους στόχους που έχει θέσει για την ομάδα του, το πλάνο της EuroLeague για την επόμενη μέρα της διοργάνωσης, ενώ είπε ότι για Final Four, βλέπει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την Παρί και τη Χάποελ.

Ο Γιανάι είπε

«Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Πιστεύω επίσης ότι αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να χτίζεται μια ομάδα. Πέρυσι, νομίζω, με όλα όσα συνέβησαν... Κάθε ομάδα μπάσκετ περνά κρίσεις, και ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε αυτές τις κρίσεις, πέρυσι, αλλά και φέτος με την υπόθεση του Ντόρσεϊ, δείχνει ότι πραγματικά βάζει την ομάδα πάνω απ’ όλα.

Και όταν δίνεις τόσο μεγάλη σημασία στην ομάδα, δημιουργείται συνέργεια ανάμεσα στους παίκτες, ανάμεσα στα ταλέντα. Ήρθαμε εδώ σήμερα και, θεωρητικά, αυτή δεν είναι η πιο δυνατή εκδοχή του Ολυμπιακού. Ο Μιλουντίνοφ μόλις επέστρεψε από τραυματισμό, ο Μοντέρο είναι τραυματίας, όπως και ο ΜακΙντάιρ. Νομίζω ότι είναι και λίγο άρρωστος, οπότε δεν μπορούσε να παίξει σήμερα. Άρα, υποτίθεται ότι θα ήταν ένα πιο εύκολο παιχνίδι για εμάς. Και βλέπετε ότι εξελίχθηκε σε συντριβή, επειδή αυτή η ομάδα ξέρει πραγματικά να παίζει πολύ καλά ως σύνολο.

Για εμάς, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Μόλις πήγα στα αποδυτήρια και είπα στους παίκτες ότι εντυπωσιάστηκα από την εικόνα μας στην τέταρτη περίοδο. Γιατί όλα ξεκινούν από μικρά λάθη, αλλά στο τέλος συσσωρεύονται και οδηγούν σε μεγάλη διαφορά. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση».

Είναι, λοιπόν, ο Ολυμπιακός ένα πρότυπο ομάδας που θαυμάζετε και θα θέλατε να ακολουθήσει η Χάποελ τα επόμενα χρόνια;

«Είναι κόκκινοι κι εμείς είμαστε κόκκινοι, οπότε είναι μια καλή αρχή. Και πιστεύω ότι οι φίλαθλοι σήμερα ήταν πολύ εντυπωσιακοί. Τι έχουν με τον Ιτούδη; Έχουν πολλά να πουν στον Ιτούδη, στον κόουτς Ιτούδη. Ναι, το ξέρω, φυσικά (ότι ήταν στον Παναθηναϊκό). Ξέρω τις ιδιαιτερότητες. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι, φυσικά, ένας κορυφαίος σύλλογος.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Χάποελ. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να παίζουμε απέναντι σε αυτόν τον σύλλογο. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είναι εύκολο για εμάς. Δεν παίζουμε στο Ισραήλ. Είναι πλέον η τρίτη χρονιά στη σειρά. Επομένως, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν περισσότερα ταξίδια. Έχουμε λιγότερη υποστήριξη από τους φιλάθλους. Και, φυσικά, χρειάζεσαι αυτό το πλαίσιο για να πετύχεις.

Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις δυσκολίες. Όμως, για εμάς, ο Ολυμπιακός είναι το επόμενο βήμα. Είναι το επόμενο επίπεδο στο οποίο πρέπει να φτάσουμε, ώστε να γίνουμε πραγματικά ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός σύλλογος».

Για πιθανή επιστροφή στο Ισραήλ:

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη πέρυσι με την EuroLeague είναι ότι επέστρεψαν σχετικά νωρίς και στη συνέχεια οι Ιρανοί επιτέθηκαν ξανά. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές πως η σημερινή κατάσταση είναι ένα αδιέξοδο. Κατά κάποιον τρόπο περιμένουμε τον τρίτο γύρο με τους Ιρανούς. Έχουμε ήδη τέσσερις μήνες που περιμένουμε να συμβεί αυτό. Όμως δεν συμβαίνει τίποτα. Σε αυτό το σημείο μοιάζει περισσότερο με οικονομικό πόλεμο.

Και πιστεύω ότι η βαριά ήττα του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ περιόρισε κάπως τη διάθεσή του να εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο με τους Ιρανούς. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι η EuroLeague πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο Ισραήλ. Αν η κατάσταση δεν το επιτρέψει, τότε μπορούμε πάντα να επιστρέψουμε και να παίξουμε στη Σόφια. Κρατάμε τη Σόφια ως δεύτερη έδρα.

Και, φυσικά, ελπίζουμε ότι όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Και ότι θα έχουμε, δεν ξέρω, πέντε, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια ειρήνης, ώστε να μπορούμε πραγματικά να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ. Έχετε κάνει τόσο μεγάλες επενδύσεις στην ομάδα. Πόσο δύσκολο είναι να συνεχίζετε να διαθέτετε χρήματα και να επενδύετε, όταν παίζετε σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα και γήπεδα; Πρώτα στη Σόφια, μετά στο Τελ Αβίβ, πίσω στην έδρα σας. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς;

Μπορείτε να ρωτήσετε οποιονδήποτε έχει βγάλει χρήματα. Είναι πάντα δύσκολο να δίνεις χρήματα για κάτι. Αλλά αν το κάνεις για κάτι που θεωρείς σημαντικό, τότε αξίζει. Επειδή είπατε ότι πιστεύετε πως είναι σημαντικό. Για εμάς ήταν πραγματικά σημαντικό να δημιουργήσουμε μια εξαιρετική ισραηλινή ομάδα.

Και το γεγονός ότι, ως χώρα, αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις δυσκολίες για να χτίσουμε μια επιτυχημένη ομάδα μέσα από αυτές τις αντιξοότητες είναι κάτι που μας δυσκολεύει, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει πολύ περήφανους».

Για τον μεγαλύτερό του στόχο:

«Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος στόχος μας ήταν να καθιερωθούμε ως ομάδα της EuroLeague και στη συνέχεια να προχωρήσουμε με το πρότζεκτ του συλλόγου. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αποφασιστεί σύντομα, ίσως μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει —και όταν λέω «εμείς», εννοώ όλους τους ιδιοκτήτες της EuroLeague— να επικεντρωθούμε στο πώς θα αναπτύξουμε την EuroLeague ως επιχείρηση αλλά και ως διοργάνωση. Για εμάς στη Χάποελ, θα προχωρήσουμε με το σχέδιο για ένα μεγαλύτερο γήπεδο, στο οποίο ήδη έχουμε επενδύσει, και είναι εξαιρετικά σημαντικό για έναν σύλλογο να έχει τη δική του αρένα.

Επίσης, να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές περιβάλλον για την EuroLeague. Για παράδειγμα, είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα ήθελαν να θεσπιστεί η δυνατότητα ανταλλαγής παικτών. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε σήμερα στην EuroLeague, και πιστεύω ότι πρέπει να την προσθέσουμε.

Μπορεί να γίνεται και με χρήματα, γιατί τώρα, στο πλαίσιο του μοντέλου των franchises, προβλέπονται επίσης τρίτες επιλογές, καθώς και ανώτατο όριο μισθών και όλα τα σχετικά. Έτσι μπορείς να δημιουργήσεις αυτούς τους κανόνες. Και πιστεύω ότι η δυνατότητα ανταλλαγής παικτών θα εξισορροπούσε περισσότερο την κατάσταση, επειδή σήμερα στην EuroLeague οι παίκτες είναι πολύ κακομαθημένοι.

Δηλαδή, ό,τι κι αν συμβεί, πρέπει να τους πληρώνεις, αλλά εκείνοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και εσύ δεν μπορείς ουσιαστικά να κάνεις τίποτα μαζί τους. Κάποια στιγμή, ξέρετε, υπάρχει και η περίπτωση Ντόρσεϊ, σωστά; Αν μπορούσες να τους ανταλλάξεις, ίσως αυτή να ήταν η καλύτερη λύση. Όμως, αφού δεν έχουμε αυτή την επιλογή, δεν έχουμε αυτή την ευελιξία αυτή τη στιγμή, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτό είναι ένα από τα μέτρα που πρέπει να υιοθετήσει η EuroLeague. Και, φυσικά, πρέπει να προωθήσουμε την εμπορική αξιοποίηση, τη δημιουργία εσόδων και μια σωστή συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η συμφωνία που έχουμε σήμερα δεν είναι κατάλληλη για την EuroLeague. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα απ’ όσα... Χρειαζόμαστε, δεν ξέρω, μια συμφωνία τηλεοπτικών δικαιωμάτων ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ Αυτό θα ήταν ανάλογο με τη νέα EuroLeague, και ελπίζω ότι η διοίκηση και η ηγεσία θα μπορέσουν να το πετύχουν».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Χάποελ θα μπορούσε να είναι μία από τις ομάδες που θα ενταχθούν στην EuroLeague στο πλαίσιο της επέκτασης, όπως αναφέρατε νωρίτερα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η EuroLeague τα επόμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικής ποιότητας όσο και σε συνολική εμπορική αξία και οικονομική ανάπτυξη;

«Πιστεύω ότι η EuroLeague πρέπει να αναπτυχθεί. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι το μοντέλο των franchises είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ η προσθήκη ακόμη περισσότερων ομάδων θα ήταν εξαιρετική εξέλιξη.

Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι του χρόνου θα μας χωρίσουν σε δύο ομίλους. Θα θέλαμε, φυσικά... Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα παίξουμε περισσότερες φορές μαζί σας, κάτι που είναι εξαιρετική εμπειρία, αλλά σημαίνει επίσης ότι δεν θα αντιμετωπίζουμε τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα και την Αρμάνι Μιλάνο.

Και αυτές είναι σπουδαίες πόλεις. Γιατί να μη τις συναντάμε; Αν όμως προσθέτεις περισσότερες ομάδες, σημαίνει ότι ο αριθμός των αγώνων αυξάνεται συνεχώς.

Και τότε, νομίζω, η σημαντικότερη απόφαση θα αφορά τη διαχείριση των εγχώριων πρωταθλημάτων, γιατί όσο οι ομάδες της EuroLeague γίνονται όλο και καλύτερες, η απόσταση από τα εγχώρια πρωταθλήματα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Επομένως, χρειάζεται να σκεφτούμε δημιουργικές λύσεις».

Ας μιλήσουμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Ποια είναι η γνώμη σας για την οργάνωσή του, το μακροπρόθεσμο όραμά του και τις επιτυχίες του τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τις συνεχόμενες παρουσίες του σε Final Four; Υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό που θαυμάζετε ή κάτι που θα θέλατε να δείτε και στη Χάποελ;

«Καταρχάς, εκ μέρους όλων των φιλάθλων της Χάποελ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σάσα Βεζένκοφ για τους τρεις πόντους που πέτυχε απέναντι στη Μακάμπι. Όλοι ήταν εξαιρετικά χαρούμενοι.

Δεν είδα εκείνον τον αγώνα, γιατί εργαζόμουν, αλλά κάποια στιγμή δέχτηκα χίλια τηλεφωνήματα: «Τι έγινε; Τι έγινε;» Θέλουμε, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σάσα. Νομίζω ότι είστε τυχεροί που έχετε τον Σάσα, έναν εκπληκτικό παίκτη. Έχετε αυτό το σπουδαίο ταλέντο, αλλά καταφέρνετε επίσης να δημιουργείτε εξαιρετική χημεία.

Και πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Για μένα, η διοίκηση μιας αθλητικής ομάδας είναι πιο δύσκολη από τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Υπάρχουν εγωισμοί και πάντα τίθεται το ερώτημα αν εμπιστεύεσαι κάποιον ή όχι, σωστά; Ένας παίκτης δεν παίζει καλά. Αν τον βγάλεις από το παιχνίδι, σημαίνει ότι δεν τον εμπιστεύεσαι. Αν όμως τον αφήσεις να συνεχίσει και κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, τότε τον εμπιστεύεσαι υπερβολικά.

Χρειάζεται, λοιπόν, μεγάλη ισορροπία, και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορείς να πετύχεις αυτή την ισορροπία. Μου κάνει, μάλιστα, εντύπωση ότι έχετε κατακτήσει μόνο... Έχετε πάει πολλές φορές στο Final Four, αλλά πριν από την περσινή χρονιά η τελευταία σας κατάκτηση ήταν αρκετά παλιά. Έτσι, μου προκαλεί εντύπωση που δεν έχετε κερδίσει περισσότερες φορές».

Πιστεύετε ότι το μοντέλο τους —με τον ίδιο προπονητή, τον ίδιο βασικό κορμό παικτών και την ίδια διοίκηση και ιδιοκτησία τα τελευταία χρόνια— αποτελεί βασικό παράγοντα της επιτυχίας τους;

«Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον αθλητισμό; Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της δουλειάς; Το πιο δύσκολο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει απλώς να μην κάνεις τίποτα. Όλα είναι τόσο συναισθηματικά. Για παράδειγμα, ένας παίκτης έκανε κακό παιχνίδι· εντάξει, πρέπει να τον διώξω. Ο προπονητής δεν ελέγχει την ομάδα· εντάξει, έχασε τα αποδυτήρια, πρέπει να τον απολύσουμε.

Η αστάθεια είναι απίστευτη. Γι’ αυτό καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια απλώς να εμπιστεύομαι. Να εμπιστεύομαι τους παίκτες, τον προπονητή και να φροντίζω να γνωρίζουν τι περιμένουμε από αυτούς. Και πιστεύω ότι αυτό που βλέπουμε εδώ με τους Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του τα τελευταία χρόνια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Πόσοι προπονητές έχουν σταθερή παρουσία και ταυτόχρονα επιτυχίες; Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα.

Υπήρχε ο Μεσίνα, αλλά η Αρμάνι Μιλάνο δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Με τον Ολυμπιακό, λοιπόν, έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα σταθερότητας και επιτυχιών ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιδιώκουμε».

Μιλώντας για προπονητές, πώς είναι η συνεργασία σας με τον κόουτς Ιτούδη;

«Μου αρέσει πολύ ο κόουτς Ιτούδης. Ο κόουτς Ιτούδης εντάχθηκε στο πρότζεκτ της Χάποελ στις 14 Νοεμβρίου 2024. Ήταν μία εβδομάδα αφότου έφυγε ο Μότλεϊ επειδή δελεάστηκε από μια άλλη πρόταση. Ήταν, λοιπόν, η πιο δύσκολη στιγμή του πρότζεκτ. Ήρθε σε μια ομάδα που αγωνιζόταν στο EuroCup, μια διοργάνωση χαμηλότερου επιπέδου από την EuroLeague, ενώ η EuroLeague είναι το φυσικό του περιβάλλον.

Κατέκτησε μαζί μας το EuroCup και, τη δεύτερη χρονιά, τερματίσαμε στην έκτη θέση και προκριθήκαμε στα πλέι οφ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι το έργο του στη Χάποελ είναι σπουδαίο και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε».

Αν έπρεπε να επιλέξετε τις τέσσερις ομάδες που θα προκρίνονταν σήμερα στο Final Four, ποιες θα επιλέγατε;

«Νομίζω ότι είναι δύσκολη ερώτηση. Το πρόβλημα με την EuroLeague είναι ότι υπάρχουν κάποιες σίγουρες επιλογές, σωστά; Οι σίγουρες επιλογές είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Φενέρ.

Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που κανονικά πρέπει πάντα να βρίσκονται στο Final Four. Αν δεν βρίσκονται εκεί, τότε κάτι δεν πάει καλά. Πιστεύω, όμως, ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρίσκονται στο Final Four. Θα ήταν τεράστια έκπληξη αν είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Ολυμπιακός δεν προκρινόταν στο Final Four.

Με δελεάζει η ιδέα να πω την Παρί. Πιστεύω ότι το σύστημα και η στρατηγική του κόουτς τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ξέρω ότι τα πηγαίνουν καλά στην κανονική περίοδο.

Το μεγάλο ερώτημα είναι: Μπορείς να τους αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά στα πλέι οφ; Είναι εύκολο να βρεις λύσεις απέναντί τους στη σειρά των πλέι οφ; Ή μήπως εκεί έχουν ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα; Φυσικά, πρέπει να πω και τη Χάποελ. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε ποτέ αυτή την ευκαιρία να βρεθούμε στο Final Four».