Το δικό του σχόλιο για τη νίκη του Άρη επί της Λε Μαν έκανε ο Βασίλης Σπανούλης.

Τον τίτλο του φαβορί επιβεβαίωσε ο Άρης κόντρα στη Λε Μαν. Υποδέχθηκε τη γαλλική ομάδα στο «Nick Galis Hall» για την 8η αγωνιστική του EuroCup και πήρε τη νίκη με 96-86.

Ο Βασίλης Σπανούλης, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Λε Μαν μετά το ματς και φάνηκε απόλυτα ικανοποιημένος με την εικόνα που έδειξαν οι παίκτες του.

Ο Σπανούλης είπε

«Ήταν ένα καλό ματς. Παίξαμε καλό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν αξιοποιήσαμε καλά τα φάουλ όμως. Παίξαμε σε έναν πολύ υψηλό ρυθμό. Η Λε Μαν έχει τον υψηλότερο ρυθμό στο EuroCup, είναι γρήγορη, είναι καλή ομάδα. Τα πήγαμε πολύ καλά, ειδικά στην επίθεση, κάποιες φορές στην άμυνα ανεβάσαμε την ένταση μας. Είχαμε 24 ασίστ.

Θέλουμε να παίξουμε σκληρή άμυνα, παίζουμε σκληρή άμυνα. Το παιχνίδι ήταν γρήγορο και υψηλού ρυθμού. Δύσκολο να κρατήσεις τη Λε Μαν χαμηλά. Θεωρώ κάναμε καλή δουλειά».