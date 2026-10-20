Ο Άρης έκανε το 4/4 στο EuroCup, περνώντας επιβλητικά από την έδρα της Ροστόκ (110-79). Καταπληκτική για την ομάδα του Σπανούλη, η τριάδα Ντιμιτρίγιεβιτς, Μόργκαν, Ρόμπινσον Ερλ.

Ο Άρης συνεχίζει να... καλπάζει στο EuroCup! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφυγε με το διπλό από τη Γερμανία και την έδρα της Ροστόκ (110-79) και έκανε το 4/4 στη φετινή διοργάνωση.

Ο «Θεός του Πολέμου» είχε μια πλειάδα πρωταγωνιστών στη σημερινή αναμέτρηση αλλά η τριάδα που ξεχώρισε ήταν οι Ρόμπινσον Ερλ, Μόργκαν και Ντιμιτρίγεβιτς. Ο 26χρονος Αμερικανός ήταν dominant, κάνοντας double-double με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 26:03. Ακόμα, είχε 8/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, δύο κλεψίματα και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Ο πρώην παίκτης της Βίρτους Μπολόνια ήταν πληθωρικός με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, έχοντας 1/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/9 βολές, δύο κλεψίματα και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), σε 19:10.

Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς σταμάτησε στους 17 πόντους με 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο παίκτης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία μέτρησε 1/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 1 κλέψιμο και 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), σε 20:00.