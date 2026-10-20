EuroCup: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος του Άρη
Ο Άρης έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup, οι Θεσσαλονικείς πήρανε με άνεση το διπλό με 110-79 στην έδρα των Ροστόκ Σίγουλβς.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, παραμένει πρώτη και αήττητη στον Α' όμιλο του EuroCup. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην πέμπτη αγωνιστική, εκεί όπου θα επιστρέψει στο Nick Galis Hall.
Ο Άρης, θα υποδεχθεί την Τσεντεβίτα, την Τετάρτη (28/10) στις 19:30.
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