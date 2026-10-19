Δεν έχει ορισθεί με ακρίβεια το διάστημα της απουσίας του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, όπως εξάλλου είναι αδύνατο να αποτυπωθεί και το αγωνιστικό πλήγμα.

Στην επίσημη ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Άρης απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά το διάστημα της απουσίας του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε τη βαθιά θλάση στη γάμπα και δεδομένης της ιδιαιτερότητας του τραυματισμού, εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα από έναν έως και δύο μήνες. Στην πραγματικότητα, καθώς πρόκειται για έναν τραυματισμό που απαιτεί μεγάλη προσοχή κατά τη διαδικασία της επανένταξης του παίκτη, μετά από τουλάχιστον τρεις εβδομάδες – και αναλόγως της ανταπόκρισης του παίκτη στο πρόγραμμα θεραπειών – θα είναι σε θέση οι «κίτρινοι» να βάλουν χρονικά όρια. Το σίγουρο είναι ότι μόνο υπό το καθεστώς ολοκληρωτικής ετοιμότητας του παίκτη θα δρομολογηθεί και η επιστροφή του στη δράση.

Το αγωνιστικό πλήγμα για τον Άρη είναι σημαντικότατο δεδομένου του ότι α) ο Χαραλαμπόπουλος ήταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και β) του πλήθους της προσφοράς του σε αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού της ομάδας. Μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου, ο Βασίλης Σπανούλης απέφυγε να περιηγηθεί στη γλώσσα των αριθμών και απλά σημείωσε ότι… «όποιος ξέρει μπάσκετ μπορεί να καταλάβει τί σημαίνει αυτή η απουσία για μας διότι είναι ιδιαίτερο το impact του Βασίλη στην ομάδα». Πρόσφατα το Gazzetta αποτύπωσε τον ρόλο του έμπειρου φόργουορντ μέσα από το κέρδος του συνόλου κατά το διάστημα της παρουσίας του στο παρκέ.

Πλέον το κύριο ερώτημα σχετίζεται με τη μεθοδολογία στην κάλυψη αυτού του κενού. Οι πρώτες σκέψεις του Βασίλη Σπανούλη θα φανούν στον αυριανό (20/10, 21:00) αγώνα στη Γερμανία με τη Ροστόκ, είναι εξαιρετικά πιθανή όμως η διαφοροποίηση του ρόλου του Ι Τζέι Λιντέλ. Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει χρησιμοποιηθεί και στο «3» με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ στο «4» αλλά κι έναν εκ των Μπιρτς-Αντετοκούνμπο στο «5». Παράλληλα όμως χρησιμοποιείται και στο «4». Μετά τον τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλου, το πιθανότερο είναι η αύξηση των λεπτών συμμετοχής του στο «3», όπως επίσης και το «ανέβασμα» του Άνταμ Μοκόκα καθώς και ο Λευτέρης Μποχωρίδης δεν μπορεί να επιστρέψει σε διάστημα μικρότερο των δέκα ημερών.

Η απουσία του Χαραλαμπόπουλου ουσιαστικά «υποχρεώνει» τόσο τον Λιντέλ όσο και τον Μοκόκα – και κυρίως τον τελευταίο – να κάνει step up στη χρονιά. Ο Γάλλος γκαρντ έμεινε εκτός για διάστημα δύο μηνών με συνέπεια την απώλεια του συντριπτικού μέρους της προετοιμασίας. Μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί πλήρως στις ευθύνες του στη μία πλευρά του παρκέ. Παραδείγματος χάρη, στην πρόσφατη νίκη επί του Αμαρουσίου έπαιξε εξαιρετική άμυνα στον Τζόρνταν Ουόκερ. Αντιθέτως, στην επίθεση δείχνει να λειτουργεί δίχως αυτοπεποίθηση, αναζητώντας επίσης τον ρόλο του στο γήπεδο. Εξαιρετικά πιθανή είναι και η αύξηση των διαστημάτων κατά τα οποία ο Άρης θα παίζει με τρεις «κοντούς». Ειδικά μετά τη διαφαινόμενη επιστροφή του Στέφαν Γιόβιτς. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο επόμενοι (εκτός έδρας) αγώνες απέναντι σε Ροστόκ και Μύκονο θα δείξουν και τις σκέψεις του τεχνικού επιτελείου για την κάλυψη της σημαντικότατης απουσίας του Χαραλαμπόπουλου.