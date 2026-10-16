Κανένας προπονητής δεν απεχθάνεται τη στατιστική, κανείς δεν κρίνει όμως βάσει αυτής, γι’ αυτό ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την αξία της προσφοράς όλων.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι στη στατιστική απεικόνιση ενός αγώνα, ομοίως και στην απόδοση των παικτών. Η πλέον διαδεδομένη – που μάλιστα απασχολεί ελαχίστως τους προπονητές και τα μέλη των τεχνικών επιτελείων – είναι αυτή που δημοσιεύεται και ενημερώνεται διαρκώς από τις επίσημες ιστοσελίδες των διοργανώσεων. Στην πραγματικότητα όμως, τα στοιχεία που καταγράφονται ισοδυναμούν με… μια σταγόνα στη θάλασσα των πεπραγμένων και συγκριτικά με τους αριθμούς που συνυπολογίζουν οι προπονητές. Τα εξειδικευμένα στοιχεία, αυτά που πραγματικά αποτυπώνουν τις επιδόσεις μιας ομάδας ή ακόμη κι ενός αθλητή, απασχολούν περισσότερο τα τεχνικά επιτελεία.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει μια αρχή η οποία του υπαγορεύει να μην αναφέρεται ονομαστικά στους παίκτες. Ακόμη και σχετική ερώτηση να διατυπωθεί, πηγαίνει την κουβέντα στο σύνολο. Μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ σχημάτισε μια εικόνα, όταν αναφέρθηκε στις άμυνες του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ πάνω στον Φρανκ Μπάρτλεϊ με την υποσημείωση ότι ο διεθνής γκαρντ εισέπραξε βοήθειες από τους συμπαίκτες του.

Έπειτα από τη νίκη επί της Ντερτόνα μίλησε για παίκτες – αποφεύγοντας… ονόματα και διευθύνσεις – οι οποίοι κάνουν τρομερή δουλειά στην κάλυψη χώρων κι αυτή δεν αποτυπώνεται στο φύλλο της στατιστικής προς το κοινό. Προφανώς το μυαλό πολλών πήγε στον Κεμ Μπιρτς και είναι αλήθεια ότι μεταξύ των παικτών που φωτογράφισε ο 44χρονος τεχνικός είναι και ο Καναδός σέντερ λόγω της ευχέρειάς του στην ανταπόκριση στην άμυνα με αλλαγές και της δουλειάς που κάνει «κόβοντας» το play του αντιπάλου.

Εντός της συγκεκριμένης συνομοταξίας παικτών είναι και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος του οποίου οι (μέχρι στιγμής) επιδόσεις είναι εντυπωσιακές. Κι αυτές δεν αναδεικνύονται μέσα από το φύλλο της στατιστικής. Στα τρία παιχνίδια στο Eurocup έχει κατά μέσο όρο 8.3 πόντους με 77.8% στο δίποντο, 37.5 στο τρίποντο και 3.3 ριμπάουντ ανά αγώνα και 1.7 ασίστ. Τα νούμερα είναι εξαιρετικά αλλά υπάρχει κι ένα ακόμη, πιο σπουδαίο, για τα κριτήρια του προπονητή του. Παρόντος του διεθνούς φόργουορντ στο παρκέ ο Άρης κερδίζει 20 πόντους ανά παιχνίδι με ενεργητικό 48 πόντων και παθητικό 28.5.

Στον αγώνα με την Ντερτόνα, παρόντος του Χαραλαμπόπουλου στο γήπεδο, το επιμέρους σκορ των «κίτρινων» ήταν 66-32 καθώς ήταν στην πεντάδα στο εντυπωσιακό 20-4 του τελευταίου πενταλέπτου. Στο 43-22 ήταν με την ΑΕΚ και στο 41-26 με την Μπούργκος. Ο 29χρονος φόργουορντ είναι μέσα σε όλες τις πιο αποτελεσματικές πεντάδες του Άρη από την αρχή της χρονιάς, είτε αυτές αφορούν δεκάλεπτα είτε πεντάλεπτα. Το ίδιο ισχύει και για τους Κεμ Μπιρτς, Μήτρου Λονγκ και Ματ Μόργκαν.

Είναι ευνόητο ότι όλ’ αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη και των συνεργατών του, γι’ αυτόν τον λόγο ο προπονητής του Άρη έβαλε στην άκρη τα γραφόμενα στη στατιστική και προέτρεψε άπαντες να εστιάσουν σε πράγματα που δεν αποτυπώνονται σ’ αυτή. Προφανώς αυτά είναι πολλά περισσότερα από το +/- της ομάδας όταν ένας παίκτης βρίσκεται στο παρκέ. Η αξιολόγηση του καθενός γίνεται εξάλλου αναλόγως των απαιτήσεων και της ανταπόκρισής του στον ρόλο του.