Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Άρης - Ρίγα (11/11) στο πλαίσιο του EuroCup έγιναν από τώρα sold out.

«Παροξυσμός» στους φιλάθλους του Άρη! Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Ρίγα στο Αλεξάνδρειο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του EuroCup, που θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου, στις 20:00.

Το τρομερό ξεκίνημα στη διοργάνωση (3/3) και οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη είναι υψηλές, με τους φιλάθλους του «Θεού του Πολέμου» να δείχνουν την έμπρακτη υποστήριξή τους, δημιουργώντας καυτή ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall».

Αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα με τους Σίγουλβς για το Eurocup αλλά και για τα ματς με Βίκο Ιωαννίνων και Προμηθέα Πάτρας, στο πλαίσιο της GBL.