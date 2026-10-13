Τρινκιέρι: «Ήταν ένα reality check για εμάς»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λιετκάμπελις.

Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την κακή του άμυνα, που επέτρεψε στη Λιετκάμπελις να παίξει με τον τρόπο της και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup (95-86) στη Λιθουανία.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ήττα τόνισε τα στοιχεία εκείνα που έλειπαν από την ομάδα του.

Αναλυτικά

«Είχαμε πολλές χαμένες μπάλες, μας έλειπε η ενέργεια και η θέληση για τη νίκη. Είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι. Ήταν ένα reality check για εμάς».