ΠΑΟΚ: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλός του στο EuroCup
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δείξει καλό πρόσωπο στη Λιθουανία και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup. Για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, φιλοξενήθηκε από τη Λιετκαμπέλις και γνώρισε την ήττα με 95-86.
Πλέον οι Θεσσαλονικείς θα στρέψουν την προσοχή τους στο επόμενο ευρωπαϊκό ματς, όπου θα γίνει στο σπίτι τους. Την Τετάρτη (21/10), ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη γερμανική Ουλμ, στην «PAOK Sports Arena».
Το τζάμπολ στην αναμέτρηση, έχει οριστεί για τις 20:00 και στόχος για το σύνολο του Τρινκιέρι είναι να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
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