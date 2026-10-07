Σιάο: «Ελπίζω να έχουμε μια φοβερή χρονιά»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ρίτσαρντ Σιάο κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου του αγώνα μεταξύ του Άρη και της Μπούργκος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης έδωσε το «παρών» στο «Αλεξάνδρειο» για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδα του Άρη.

Μόλις έληξε το ημίχρονο όπου οι «κίτρινοι» είχαν προβάδισμα με 23 πόντους διαφορά (53-30), ο Σιάο ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζω να έχουμε μια φοβερή χρονιά. Με νέα ομάδα, με νέα αρένα, με νέο προπονητή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη».