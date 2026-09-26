Η Μανρέσα ηττήθηκε με 107-92 στην έδρα της Μπιλμπάο στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος, προτού αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup.

Με το... αριστερό μπήκε η Μανρέσα στη φετινή ACB προτού έρθει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του EuroCup της νέας σεζόν, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 19:30. Η ισπανική ομάδα ηττήθηκε από την Μπιλμπάο με το εμφατικό 107-92!

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Βάσκων, οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι καθ' όλη τη διάρκεια του ματς και έφτασαν στην τελική επικράτηση. Για την αντίπαλο του Δικεφάλου του Βορρά, κορυφαίος ήταν ο Καναδός σέντερ, Ονγκέντα με 17 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πολωνός γκαρντ, Λούκας Κολέντα με 16 πόντους, ένα ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε η παλιά «καραβάνα» των ευρωπαϊκών γηπέδων και της EuroLeague, Νταρούν Χίλιαρντ, ο οποίος κατέγραψε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 44-38, 76-65, 107-92