Ο πρόεδρος της Μπουντούτσνοστ, θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με όσα ακούγονται για το ενδιαφέρον της σέρβικης ομάδας για τον Νίκολα Μίροτιτς, ενώ όπως αποκάλυψε συναντήθηκε μαζί του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρόεδρος της Μπουντούτσνοστ σε σέρβικο μέσο, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που έχει εκφράσει η ομάδα του στον Νίκολα Μίροτιτς.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, έχει προσεγγίσει τον Μαυροβούνιο πολύπειρο φόργουορντ, ωστόσο ο Μίροτιτς έχει ως προτεραιότητά του τη EuroLeague, αναζητώντας συμβόλαιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πρόεδρος της Μπουντούτσνοστ:

«Βλέπω ότι έχει σηκωθεί αρκετή... σκόνη, διαβάζω τις αντιδράσεις. Αλήθεια μιλήσαμε. Ήπια ένα ποτό με τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται στο Μαυροβούνιο όπου και προπονείται στο προπονητικό κέντρο της ομάδας νέων μας, όπως κάνει κάθε χρόνο. Πήρα την ευκαιρία να μιλήσω σε έναν από τους πιο επιτυχημένους Μαυροβούνιους παίκτες.

Μιλήσαμε για μία σειρά από θέματα, για προσωπικά πράγματα και φυσικά για μπάσκετ. Επίσης μιλήσαμε και για την καριέρα του Νίκολα και για το μέλλον της. Μου είπε ότι περιμένει προτάσεις από τη EuroLeague την οποία έχει ως προτεραιότητα. Δεν θέλω η δήλωσή μου αυτή να παρερμηνευθεί, αλλά ως ένας σοβαρός και υπεύθυνος άνδρας που ηγείται της μεγαλύτερης ομάδας στο Μαυροβούνιο είπα στον Νίκολα πως είμαστε πάντα στη διάθεσή του.

Αν οποιαδήποτε στιγμή, οι φιλοδοξίες του και οι προσωπικές του συνθήκες το επιτρέψουν η πόρτα μας είναι ορθάνοιχτη για εκείνον, τόσο για την Μπουντούτσνοστ, όσο και για την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Ήταν υποχρέωσή μου ως πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ της χώρας να κάνω μία κουβέντα με κάποιον που είναι από την Ποντγκόριτσα, που είναι από το Μαυροβούνιο και έχει κάνει μία τόσο μεγάλη καριέρα.

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες ούτε συγκεκριμένες προσφορές. Ήταν απλά μια συζήτηση για μπάσκετ και δική μου υποχρέωση ως υπεύθυνος άνθρωπος να του πω πως θα ήταν μεγάλη τιμή για εμάς αν οι φιλοδοξίες του και οι προσωπικές του συνθήκες το επιτρέψουν να είναι μέρος του μέλλοντος».