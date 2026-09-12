Η Μπουντούτσνοστ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς, σύμφωνα με σέρβικο μέσο.

Να κάνει το απόλυτο «μπαμ» θέλει η Μπουντούτσνοστ, καθώς ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «sportklub», η ομάδα από τη Σερβία έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της στον παίκτη, ωστόσο δεν υπάρχει οριστική συμφωνία.

Ο Νίκολα Μίροτιτς ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μονακό, ωστόσο λόγω των οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου από το Πριγκιπάτο έμεινε ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που πιθανόν θα αποτελέσει το τελευταίο συμβόλαιο της καιριέρας του.

Με τη Μονακό τη σεζόν 2025-26 μέτρησε μ.ο 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ EuroLeague.