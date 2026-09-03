ΠΑΟΚ: Το EuroCup αποθέωσε το δίδυμο Καλάθη - Όσμαν (vid)
«Ανυπομονούμε να δούμε αυτό το δίδυμο να τρέχει το παρκέ», έγραφε η επίσημη ανάρτηση του EuroCup στο X για το δίδυμο Καλάθη - Όσμαν του ΠΑΟΚ, αποθεώνοντας τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Δικεφάλου του Βορρά.
Οι δύο συγκεκριμένες κινήσεις των Θεσσαλονικέων τάραξαν τα... νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτό το καλοκαίρι, καθώς πρόκειται για δύο άκρως ποιοτικούς παίκτες με εμπειρία και παραστάσεις στην ελίτ της Γηραιάς Ηπειρού αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Η διοργάνωση στο επίσημο post της στο X έγραψε χαρακτηριστικά: «Chemistry loading… Can’t wait to see this duo run the floor in the BKT EuroCup».
Chemistry loading…⏳
Can’t wait to see this duo run the floor in the BKT EuroCup 👀 pic.twitter.com/qwoB23Vv3I— BKT EuroCup (@EuroCup) September 3, 2026
Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε video με τους Καλάθη και Όσμαν να δεσπόζουν και τον Αντρέα Τρινκιέρι να δουλεύει πυρετωδώς για να δει στο παρκέ αυτά που δοκιμάζει στις προπονήσεις.
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