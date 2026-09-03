Το EuroCup έπλεξε το εγκώμιο των Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι αποτελούν τις δύο πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν.

«Ανυπομονούμε να δούμε αυτό το δίδυμο να τρέχει το παρκέ», έγραφε η επίσημη ανάρτηση του EuroCup στο X για το δίδυμο Καλάθη - Όσμαν του ΠΑΟΚ, αποθεώνοντας τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Δικεφάλου του Βορρά.

Οι δύο συγκεκριμένες κινήσεις των Θεσσαλονικέων τάραξαν τα... νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτό το καλοκαίρι, καθώς πρόκειται για δύο άκρως ποιοτικούς παίκτες με εμπειρία και παραστάσεις στην ελίτ της Γηραιάς Ηπειρού αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Η διοργάνωση στο επίσημο post της στο X έγραψε χαρακτηριστικά: «Chemistry loading… Can’t wait to see this duo run the floor in the BKT EuroCup».

Chemistry loading…⏳



Can’t wait to see this duo run the floor in the BKT EuroCup 👀 pic.twitter.com/qwoB23Vv3I September 3, 2026

Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε video με τους Καλάθη και Όσμαν να δεσπόζουν και τον Αντρέα Τρινκιέρι να δουλεύει πυρετωδώς για να δει στο παρκέ αυτά που δοκιμάζει στις προπονήσεις.