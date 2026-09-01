Η Μπόσνα Σεράγεβο αποτελεί με κάθε επισημότητα την αντικαταστάτρια της Μονακό στο Eurocup και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης.

Η διοργανώτρια ανακοίνωσε και επίσημα ότι η Μονακό αποκλείεται από το Eurocup και τη θέση της στον 4ο όμιλο στον οποίο θα αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ παίρνει η Μπόσνα Σεράγεβο.

Όπως είναι γνωστό και όπως και ανέφερε η Euroleague Basketball στην ανακοίνωσή της «η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά τον αποκλεισμό της Μονακό από τη διοργάνωση, καθώς ο γαλλικός σύλλογος αδυνατούσε να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο επίσημος κανονισμός (By-Laws) του BKT EuroCup.»

Όπερ και σημαίνει ότι η Μπόσνα θα πάρει μέρος στο επόμενο Eurocup εξασφαλίζοντας wild card μονοετούς διάρκειας προκειμένου να αντιμετωπίσει στον 4ο όμιλο τον ΠΑΟΚ, την Μπαχτσεσεχίρ, την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, την Μανρέσα, την Λιετκάμπελις, την Ουλμ και τη BC Ρόμα.

Ο βοσνιακός σύλλογος επιστρέφει στο Eurocup για πρώτη φορά μετά τη μοναδική προηγούμενη παρουσία του, τη σεζόν 2007-08.

Ο 4ος όμιλος του Eurocup