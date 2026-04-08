Eurocup: Η Μπουργκ έδωσε ραντεβού με την Μπεσίκτας στους τελικούς!
Εύκολο βράδυ είχε η Μπουργκ, καθώς επικράτησε της Τουρκ Τέλεκομ με 94-78 και «πέταξε» για τους τελικούς του Eurocup, όπου περιμένει η Μπεσίκτας.
Η γαλλική ομάδα επέβαλλε την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράροντας 25 πόντους στο τρίτο και 26 στο τέταρτο δεκάλεπτο, έκανε το 2-1 στη σειρά με τους Τούρκους και πανηγύρισε την πρόκριση.
Κορυφαίος για τους για τους νικητές ο Μποθ Γκατς με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μοκόκα με 15π.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σμιθ με 18 πόντους.
Τα δεκάλαπεπτα: 26-16, 43-39, 68-59, 94-78
