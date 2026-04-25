Η Στέλλα Καλτσίδου αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Αθηναϊκό, με τον Ηλία Ζούρο να είναι εκείνος που ετοιμάζεται να την αντικαταστήσει στον πάγκο της ομάδας του Βύρωνα.

Αναλυτικά το «αντίο» του Αθηναϊκού στην Στέλλα Καλτσίδου:

Έπειτα από 18 μήνες μόνο ανοδικής πορείας, οι δρόμοι του Αθηναϊκού Qualco και της Στέλλας Καλτσίδου χωρίζουν, με το σύλλογο να εύχεται τα καλύτερα στην καριέρα της Ελληνίδας προπονήτριας.

Ένας μεγάλος και επιτυχής κύκλος ολοκληρώνεται σήμερα, με τον Αθηναϊκό Qualco και την Στέλλα Καλτσίδου, έπειτα από το φινάλε της άκρως πετυχημένης, φετινής σεζόν, να μην συνεχίζουν την κοινή τους πορεία. Η διοικούσα επιτροπή αισθάνεται την υποχρέωση και την επιθυμία να ευχαριστήσει την καταξιωμένη προπονήτρια για όσα πρόσφερε στην ομάδα και να της ευχηθεί κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας της. Η Στέλλα Καλτσίδου οδήγησε τον Αθηναϊκό Qualco στον τελικό του EuroCup, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδας, ενώ στους 18 μήνες που εργάστηκε στο σύλλογο ήταν υπόδειγμα αφοσίωσης και επαγγελματισμού. Έθεσε τα στάνταρ στα οποία πρέπει να δουλεύει μια ομάδα και φώτισε το επαγγελματικό μονοπάτι στο οποίο πρέπει να πορευόμαστε, αξίες που θα κρατήσουμε σε κάθε επόμενο βήμα μας.

Στην προσφορά της Στέλλας Καλτσίδου στον Αθηναϊκό στάθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου, Νίκος Ραμαντάνης: «Η Στέλλα Καλτσίδου σηματοδότησε με την παρουσία της στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ γυναικών την αναγέννηση του Αθηναϊκού. Με τη δουλειά της έθεσε τα θεμέλια για το ξεκίνημα μιας μεγάλης πορείας της ομάδας μας στα σαλόνια της Euroleague γυναικών. Όλος ο οργανισμός του Αθηναϊκού την ευχαριστεί και της εύχεται τα καλύτερα στα μελλοντικά της σχέδια. Διότι τα καλύτερα αξίζει!».

Στην απόλυτα πετυχημένη συνεργασία τους αυτό τον ένα χρόνο, αναφέρθηκε ο Χάρης Πολίτης, επικεφαλής της διοικούσας επιτροπής του Αθηναϊκού Qualco. «Το φετινό ξεκίνημα της ομάδας μας προς την κορυφή έχει την υπογραφή μιας ξεχωριστής προσωπικότητας, της Στέλλας Καλτσίδου. Την ευχαριστούμε γι’ αυτό το όμορφο ταξίδι και της ευχόμαστε μονό επιτυχίες στην καριέρα της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παραμένει αναπόσπαστο μέλος της μεγάλης οικογένειας του Αθηναϊκού Qualco, και μένει στην καρδιά μας ως η προπονήτρια που μας οδήγησε ξανά στην κορυφή. Καλή επιτυχία κόουτς».

Ο τελευταίος λόγος ανήκει στην ίδια, ανήκει στην Στέλλα Καλτσίδου, το όνομα της οποίας θα μείνει συνδεδεμένο με την επιστροφή του Αθηναϊκού Qualco στην κορυφή. «Ευχαριστώ όλο τον οργανισμό του Αθηναϊκού Qualco για τη συνεργασία μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Καλή τύχη για τη νέα σεζόν με την ευχή η ομάδα να πετύχει και πάλι όλους τους στόχους της».

Coach, ευχαριστούμε…