Αθηναϊκός: Με δείπνο στον Διόνυσο γιόρτασε το double
Μετά τη φιέστα, ο Αθηναϊκός γιόρτασε με δείπνο την κατάκτηση του double στον Διόνυσο.
Σύσσωμη η ομάδα του Βύρωνα, βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδος για τη φετινή σεζόν.
Το «παρών» έδωσαν οι παίκτριες, το σταφ, η διοίκηση, ο Νίκος Χαρδαλιάς και όλη οικογένεια του Αθηναϊκού που γιόρτασαν όλοι μαζί το τέλος μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🏀🏆 Το Gazzetta στο δείπνο του Αθηναϊκού για την κατάκτηση του double pic.twitter.com/PEGLgDKrRG— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.