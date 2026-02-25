Παυλοπούλου: «Το συγκεκριμένο ματς είναι ένας “τελικός” από μόνο του»

Για την αναμέτρηση με τη Βιλνέβ μίλησε η Πηνελόπη Παυλοπούλου στις δηλώσεις της στο WEB-Radio όπου φιλοξενήθηκε σήμερα (25/05).

Ο Αθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Βιλνέβ (26/02, 20:00) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά του Eurocup Women με την Πηνελόπη Παυλοπούλου να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Η διεθνής γκαρντ της ομάδας του Βύρωνα αναφέρθηκε στον αγώνα, ενώ μίλησε και για την πορεία του συλλόγου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε η Πηνελόπη Παυλοπούλου:

Για το 1ο ματς κόντρα στην Βιλνέβ: «Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο ματς. Γνωρίζουμε τη σημασία αυτής της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα, είμαστε απ’ την αρχή της εβδομάδας “στα κόκκινα” για την προετοιμασία αυτού του αγώνα. Έχουμε απέναντί μας έναν πολύ σκληροτράχηλο αντίπαλο. Παραδοσιακά οι γαλλικές ομάδες είναι δυνατές, πάνε στη δύναμη, στην κόντρα, στο “ξύλο”. Με την καθοδήγηση του staff κοιτάμε στοχευμένα τις επιθετικές και αμυντικές λειτουργίες τους, βλέπουμε αντίστοιχα και τις δικές μας και κάπως έτσι προετοιμαζόμαστε. Παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία της καθεμίας μας, οπότε όλες μας κάνουμε και προσωπική προετοιμασία».

Για τα ατού της Βιλνέβ που πρέπει να περιορίσουν: «Οι παίκτριες που πρωταγωνιστούν είναι πάρα πολύ ικανές. Κοιτούν περισσότερο να επιτεθούν κυρίως από το κέντρο του γηπέδου, με κεντρικά pick-and-roll. Είναι πολύ δυνατές στα γκαρντ, στις ψηλές, πηγαίνουν στα επιθετικά ριμπάουντ. Θα πρέπει η καθεμία από εμάς να κάνει το καλύτερο που μπορεί ούτως ώστε να περιορίσει την παίκτρια που έχει να μαρκάρει και παράλληλα να βοηθήσει στην ομαδική άμυνα για να μη βρεθούμε σε δύσκολες θέσεις».

Για το τι πρέπει να κάνουν για να επικρατήσουν: «Το συγκεκριμένο ματς είναι ένας “τελικός” από μόνο του, που οδηγεί στους επόμενους “τελικούς”. Δεν κοιτάμε ακόμα την επόμενη φάση γιατί έχουμε μπροστά μας αυτόν τον αγώνα. Δεν κοιτάμε καν τη λήξη του αγώνα, κοιτάμε πώς θα πάει η κάθε φάση ξεχωριστά. Κάθε αθλήτρια προετοιμάζεται με αυτόν τον τρόπο, μ’ αυτά που μπορεί να ελέγξει στο παρόν. Δε θα έρθουν όλα όπως τα θέλουμε, θα υπάρχουν και δυσκολίες, θα χάσουμε κάποιες “μάχες”, αλλά, αν είμαστε συγκεντρωμένες σε αυτό που έχουμε πει και υπηρετήσουμε πιστά το πλάνο όπως το έχουμε προετοιμάσει, αυτό θα μας φέρει σε μια αρκετά πλεονεκτική θέση ώστε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε στο 1ο ματς».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Όταν γεμίζει ο Βύρωνας πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Η διοίκηση έχει κάνει μια μεγάλη αναβάθμιση στην εμπειρία για τον φίλαθλο, με φώτα, με μουσικές, με χορούς, με διάφορα πράγματα που ενισχύουν την ατμόσφαιρα.

Εμείς το νιώθουμε όταν ο κόσμος ανεβάζει τους παλμούς και αυτό μάς βοηθάει πάρα πολύ. Επειδή είναι πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας, θεωρώ ότι αρκετός κόσμος, αν όχι όλος, θα στείλει τη θετική του σκέψη για την προσπάθειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ γυναικών να βρίσκεται μια ομάδα σε αυτήν τη φάση, όπως και παραπάνω στις προηγούμενες. Είμαστε σε μια πολύ ευχάριστη θέση φέτος. Μακάρι να προσπαθήσει ο κόσμος να έρθει και να μας στηρίξει από κοντά».

Για την έως τώρα πορεία του Αθηναϊκού στην Α1 Γυναικών (18-1 ρεκόρ): «Είχαμε μια πολύ καλή πορεία. Κάναμε μια ήττα στην αρχή του πρωταθλήματος η οποία μάς έφερε σε μειονεκτική θέση, παρ’ όλα αυτά κάναμε μια υπερπροσπάθεια στη συνέχεια και καταφέραμε να περάσουμε μπροστά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τελειώσουμε και στην 1η θέση, που αυτό για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, τα play-offs είναι μια διαφορετική… μίνι σεζόν κι εκεί χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση».

Για τη φετινή πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη: «Προσωπικά, είμαι αρκετά υπερήφανη για την προσπάθεια που έχει γίνει από τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια εξαιρετική πορεία στο EuroCup, απέκλεισε ένα από τα πολύ δυνατά φαβορί (σ.σ. Ερυθρό Αστέρα) πριν βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μερσίν, που είναι το 1ο φαβορί με βάση τα προγνωστικά της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός έδωσε πολύ δυνατά ματς στην EuroLeague αρχικά, κατάφερε να πάρει μια νίκη και στη συνέχεια θα μπορούσε να κάνει το βήμα παραπάνω. Ήταν πολύ κοντά. Ήταν απ’ τις στιγμές που λες “κρίμα”. Είδαμε πολλές Ελληνίδες παίκτριες να “λάμπουν”. Αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο για το μπάσκετ γυναικών, το μέλλον και το παρόν».

Για το αν η φετινή ευρωπαϊκή σεζόν των ομάδων μπορεί να φέρει κέρδη στο άμεσο μέλλον και να αποκτήσει όλο αυτό μια συνέχεια: «Φυσικά, αφού οι διοικήσεις έχουν δείξει ότι θέλουν οι ομάδες τους να είναι ανταγωνιστικές. Το έχουν δείξει έμπρακτα, έχοντας στηρίξει τις παίκτριες, τις ομάδες, έχουν φέρει πολύ καλές αθλήτριες. Πιστεύω πως αυτά είναι βήματα προς μια ανοδική πορεία. Ειδικά οι συγκεκριμένες ομάδες πιστεύω ότι κοιτούν πάντα το καλύτερο για τον σύλλογο, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, και θέλουν πάντα να πρωταγωνιστούν. Έχω παίξει και στις τρεις ομάδες και το γνωρίζω από μέσα. Εγώ θα πω ότι είναι αρκετά ελπιδοφόρο για τα επόμενα χρόνια. Όταν επενδύεις και θέτεις τις σωστές βάσεις οργανωτικά και αγωνιστικά, τότε έχεις και το αποτέλεσμα».