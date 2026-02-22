Ο Αθηναϊκός υπέταξε τον Ολυμπιακό στο εκτός έδρας παιχνίδι για την Α1 Γυναικών με 85-75 στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ.

Συνεχίζει τις καταπληκτικές εμφανίσεις ο Αθηναϊκός επικρατώντας εκτός έδρας του Ολυμπιακού στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ με 85-75 για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν είχαν διαθέσιμες τις Γούλφολκ και Χριστινάκη κι έτσι η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έβαλε μπρος για το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς του πρωταθλήματος με ρεκόρ 18-1.

Η Αλέξις Πρινς ξεχώρισε για τον Αθηναϊκό με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τις Πηνελόπη Παυλοπούλου και Ιβάνα Ράτζα να ακολουθούν με 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Για τον Ολυμπιακό οι Κριβάσεβιτς και Καρλάφτη βγήκαν μπροστά με 16 πόντους η καθεμία, όμως δεν ήταν αρκετό.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 41-48, 60-66, 75-85