Η Μερσίν αποδέσμευσε τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο τον άνθρωπο που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά του Eurocup Women.

Μετά τη νίκη και τον αποκλεισμό επί του Παναθηναϊκού από το Eurocup Women, η Μερσίν αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία του με τον Τζώτζη Δικαιουλάκο.

Ο διεθνής τεχνικός που βρισκόταν στην ομάδα από την αρχή της σεζόν, αποφασίστηκε να αποχωρήσει αμέσως μετά την ήττα της Μερσίν από την Ουλουντάγκ για το τουρκικό πρωτάθλημα. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος... οδήγησε τη Μερσίν στα προημιτελικά της ευρωπαϊκές διοργάνωσης, αποκλείοντας το σύνολο της Σελέν Ερντέμ, που το είχε κερδίσει δύο φορές.

Η τούρκικη ομάδα μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ευχαρίστησε τον Έλληνα κόουτς για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της Μερσίν:

«Ο σύλλογός μας έχει χωρίσει τους δρόμους του με τον επικεφαλής προπονητή μας Γιώργο Δικαιουλάκο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τις προσπάθειες και τις συνεισφορές του στην Μερσίν

Ευχόμαστε στον κ. Δικαιουλάκο επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα».