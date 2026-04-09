Μπούτσκος: «Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, αφιερώνουμε την πρόκριση σε όλο τον σύλλογο»

Στον σύλλογο του ΠΑΟΚ αφιέρωσε την πρόκριση ο Παντελής Μπούτσκος, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για τους τελικούς του FIBA Europe Cup, παρότι ηττήθηκε από τη Μούρθια με 89-85, η ισπανική ομάδα δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά των έξι πόντων, με τον Παντελή Μπούτσκο στις δηλώσεις του να αφιερώνει την πρόκριση σε όλο τον σύλλογο.

Τόνισε πως είναι περήφανος για τους παίκτες του, ενώ αφιέρωσε τη νίκη σε όλο τον σύλλογο για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος:

«Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Είχαμε δίψα. Ξέραμε ότι η Μούρθια είναι ένας εξαιρετικός αντίπαλος, με πολλή ποιότητα και αθλητικότητα. Ήρθαμε με τη νοοτροπία να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε κατοχή. Σε κάθε ριμπάουντ πηγαίναμε σα να ήταν το τελευταίο της ζωής μας. Πήγαμε σε κάθε ριμπάουντ με καρδιά και με θυσία.

Ξέραμε ότι το επίπεδο της αθλητικότητας της Μούρθια είναι απίστευτο. Κυριαρχεί στην έδρα της, ειδικά στο πρωτάθλημα. Ήταν σημαντικό να μπούμε με την νοοτροπία να θυσιαστούμε. Όλα τα ριμπάουντ, οι μπάλες σε αμφισβήτηση, ήταν ασπρόμαυρα. Το είπαμε τα αποδυτήρια, ότι πρέπει να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά με αυτοθυσία.

Αφιερώνουμε την πρόκριση σε όλο το σύλλογο, στα 100 μας χρόνια έχουμε ένα νέο ιδιοκτήτη, με μεγάλο όραμα, ένα θρυλικό πρόεδρο όπως ο κ. Βεζυρτζής. Αυτές οι στιγμές αξίζουν για όλο το κόσμο και τον οργανισμό. Είμαι χαρούμενος γιατί ο κόσμος μας ήταν και σήμερα εδώ να μας δώσει ενέργεια να είμαστε ανταγωνιστικοί».