Μερσίν - Παναθηναϊκός 71-57: Λύγισε στο δεύτερο ημίχρονο και αποχαιρέτησε το... όνειρο!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στην Τουρκία και ηττήθηκε για δεύτερη φορά από τη Μερσίν με 71-57 και αποχαιρέτησε το... όνειρο του Eurocup Women.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, δεν μπόρεσε να φανεί αντάξια των προσδοκιών για δύο ημίχρονα και δείχνοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος, υπέστη την ήττα και τον αποκλεισμό από την ανώτερη Μερσίν.

Οι «πράσινες» πλήρωσαν την αστοχία τους έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έχοντας (2/19, 10.53%!).

Μερσίν - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Νευρικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, να είναι άστοχος και να… πληρώνει τα λάθη του (3, 8’) και να μένει πίσω στο τέλος την πρώτης περιόδου (19-16, 10’). Με την εξέλιξη του δευτέρου δεκαλέπτου η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, βελτίωσε την άμυνά της και σε συνδυασμό με την καλή κυκλοφορία στην επίθεσή της, γύρισε το εις βάρος της σκορ (22-21, 13’). Μάλιστα κατάφερε να προηγηθεί (23-28, 15’), όμως η τούρκικη ομάδα είχε αντίδραση και ξανά έκανε το παιχνίδι ντέρμπι (30-30, 17’). Ο ρυθμός εξελίχθηκε στο ίδιο τέμπο, με αμφότερες να σκοράρουν αλλεπάλληλα καλάθια και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με τις γηπεδούχες να είναι μπροστά στο σκορ με δύο πόντους, (38-36, 20’).

 

Μετά την ανάπαυλα η Μερσίν με «όπλο» της την άμυνα, μπόρεσε να επιβάλει την κυριαρχία της και να αποκτήσει διαφορά (49-42, 26’). Ο Παναθηναϊκός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο στην επίθεσή του και οι γηπεδούχες το εκμεταλλεύτηκαν και έστειλαν την απόσταση του σκορ σε διψήφια τιμή (56-46, 29’).

Στην έναρξη της 4ης περιόδου, οι «πράσινες» έκαναν βιαστικές επιλογές στο μπροστινό μέρος του παρκέ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τούρκικη ομάδα να συνεχίσει να έχει τον έλεγχο του αγώνα (63-51, 35'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την πρόκριση να έχει κριθεί και τη Μερσίν να επικρατεί με τελικό σκορ 71-57.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 38-36, 58-46, 71-57.

MVP ΗΤΑΝ Η… Κένεντι Μπουρκ με 20 πόντους (4/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η… Φιτζέραλντ με 24 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 2/19 τρίποντα του Παναθηναϊκού (10.53%)

CIMSA CBK MersinFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Manolya Kurtulmus02:1800/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5Aysenaz Harma00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
6Busra Akbas23:3121/425%1/250%0/20%0/00%02224420111
8Asena Yalcin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10Sinem Atas10:3600/40%0/10%0/30%0/00%123030000-1
12Laura Juskaite *34:24115/1145.45%5/862.5%0/30%1/333.33%11011433101616
14Egle Sventoraite15:3394/850%4/850%0/00%1/250%33602000410
16Lindsay Allen *17:3882/922.22%2/825%0/10%4/666.67%0334312007
18Luisa Geiselsoder *31:38124/1136.36%2/728.57%2/450%2/2100%268112131416
22Kennedy Burke *32:49208/1747.06%4/944.44%4/850%0/00%257422211023
33Esra Ural Topuz00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
45Alina Iagupova *31:3393/837.5%2/540%1/333.33%2/366.67%044410201513
Team/Coaches6171
TOTAL2007127/7237.5%20/4841.67%7/2429.17%10/1662.5%153651192012104
Panathinaikos A.C.FG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Julianna Okosun03:0800/20%0/20%0/00%0/00%11203001-21
2Feyonda Fitzgerald *40:00249/2045%9/1752.94%0/30%6/875%06643610-1416
4Anna Stamolamprou24:0121/425%1/250%0/20%0/00%02202100-60
6Elisavet Kotoula00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10Eva Koumantsiotou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12Samantha Galanopoulos *15:5900/50%0/30%0/20%0/00%01102020-8-2
15Artemis Spanou *40:0082/1612.5%1/911.11%1/714.29%3/475%34744301-142
16Lamprini Polymeni00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21Ioanna Krimili *37:42112/1020%1/520%1/520%6/6100%03313210-146
22Anthoula Chatzigiakoumi02:1800/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
77Sedona Prince *36:52125/1050%5/1050%0/00%2/2100%6111722003-1229
Team/Coaches235012
TOTAL2005719/6728.36%17/4835.42%2/1910.53%17/2085%123143112014450

@Photo credits: FIBA
     

