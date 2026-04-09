Μούρθια - ΠΑΟΚ 89-85: Τα highlights της αναμέτρησης

Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα highlights από την πρόκριση του ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για τους τελικούς του FIBA Europe Cup, παρότι ηττήθηκε από τη Μούρθια με 89-85, η ισπανική ομάδα δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά των έξι πόντων.

Ο Ταϊρί κουβάλησε τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μούρθια, γεμίζοντας τη στατιστική του με 29 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Μέλβιν (12 π.) πέτυχε μεγάλο τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι, ο ψυχωμένος «Δικέφαλος» πέταξε στους τελικούς, παρά τη ματσάρα του Ντε Τζούλιους (41 π., 6 ασ.).

Τα highlights της αναμέτρησης:

@Photo credits: fiba_europe_cup
     

