Καλτσίδου: «Θέλουμε να "γράψουμε" τη δική μας ιστορία»

Στη νίκη που συνοδεύτηκε με πρόκριση του Αθηναϊκού μέσα στην Ισπανία, αναφέρθηκε η Στέλλα Καλτσίδου σε δηλώσεις της στο Web Radio της ΕΟΚ.

Ο Αθηναϊκός έγραψε... ιστορία μέσα στην Ισπανία, επικρατώντας της Αβενίδα με 68-79 και πήρε την πρόκριση για τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Eurocup Women.

Η προπονήτρια της ομάδας από τον Βύρωνα Στέλλα Καλτσίδου, φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε για την επιτυχία του συλλόγου, ενώ επίσης σχολίασε και αν ο Αθηναϊκός θυμίζει εποχές του 2010, τότε που ήταν Κυπελλούχος Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε η Στέλλα Καλτσίδου:

Για τη νίκη πρόκρισης στην έδρα της Αβενίδα: «Ήταν ένα παιχνίδι που ξέραμε ότι οι παίκτριες έπρεπε να είναι μαχητικές από την αρχή. Πάλεψαν σε κάθε φάση, το κάταφεραν σε μεγάλο βαθμό. Δεν εγκαταλείψαμε καμία μπάλα. Καταφέραμε να φέρουμε το παιχνίδι εκεί που το θέλαμε για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι: «Αλλάξαμε την προσέγγιση μας και το αμυντικό μας πλάνο. Όλες οι αθλήτριες είχαν μαχητικότητα και έδωσε ενέργεια και ο πάγκος. Μέτρησε πόσο το ήθελαν οι παίκτριες και πόσο αποφασισμένες ήταν για να θυσιαστούν. Συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό, είπαμε ότι ήρθαμε μέχρι εδώ και πρέπει να παραμείνουμε ήρεμες. Μοιράσαμε τη μπάλα, βρήκαμε τα καλύτερα σουτ. Οι προσωπικότητες των αθλητριών μίλησαν και στα ριμπάουντ. Έγινε μία σειρά πραγμάτων όπως έπρεπε να γίνει».

Για τον ημιτελικό απέναντι στη Βιλνέβ: «Θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Οι γαλλικές ομάδες παίζουν παραδοσιακά πολύ σκληρό μπάσκετ, θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα γι’ αυτό. Προς το παρόν έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα με Πρωτέα Βούλας και Ολυμπιακό. Όταν θα έρθει η ώρα θα συγκεντρωθούμε για το πρώτο ματς με τη Βιλνέβ. Είναι μία πολύ δύσκολη σειρά, είμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όλες οι ομάδες είναι καλές».

Για το αν ο Αθηναϊκός ζει εποχή αντίστοιχη του 2010: «Πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, είναι διαφορετικές συνθήκες τώρα. Εμείς θέλουμε να “χτίσουμε” τη δική μας πορεία το 2026. Σίγουρα υπάρχει η προσμονή αυτή από τους ανθρώπους που ήταν στην ομάδα το 2010. Θέλουμε να “χτίσουμε” τη δική μας πορεία, να “γράψουμε” τη δική μας ιστορία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να νικήσουμε τα δύο παιχνίδια στα ημιτελικά. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το επόμενο ματς».