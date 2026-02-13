Χρίστοβα στο GWomen: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα για τον Αθηναϊκό!»

Ο Αθηναϊκός Qualco ξεκίνησε φέτος τις υποχρεώσεις του στο EuroCup Women με την ταμπέλα του φαβορί, φιλοδοξώντας να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διοργάνωση και να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2010, παραμένοντας μέχρι σήμερα η μοναδική ομάδα μπάσκετ Γυναικών στην Ελλάδα με ευρωπαϊκό τίτλο. Οι κινήσεις που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στον Βύρωνα, όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ και την στελέχωση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, επιβεβαίωσαν τις υψηλές βλέψεις του οργανισμού.

Η πρόκριση επί της Αβενίδα ήταν η τελευταία σημείωση αναφορικά στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Αθηναϊκού που βρίσκεται στα ημιτελικά του EuroCup Women, ολοκληρώνοντας την ανατροπή απέναντι στις Ισπανίδες και κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τον μεγάλο στόχο.

Από την πλευρά της, η Βουλγάρα γκαρντ του Αθηναϊκού, Μπορισλάβα Χρίστοβα, μίλησε στο GWomen για την πρόκριση και την παρουσία της στην ομάδα του Βύρωνα, ξεκαθαρίζοντας πως είχε επίγνωση της ευθύνης που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή που υπέγραψε. Επισημαίνει, δε, πως η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμη.

- Πώς είναι να αγωνίζεσαι σε έναν σύλλογο όπως ο Αθηναϊκός, ο οποίος σε κάθε αγώνα καλείται να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί και την πρόθεσή του να κατακτήσει όλους τους τίτλους; Πώς διαχειρίζεστε αυτή την κατάσταση;

«Από τη στιγμή που υπογράψαμε στην ομάδα, είχαμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάναμε. Οι στόχοι τέθηκαν εξαρχής σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και, κατ’ επέκταση, αυξημένη ήταν και η πίεση. Ωστόσο, ως επαγγελματίες αθλήτριες έχουμε μάθει να λειτουργούμε υπό απαιτητικές συνθήκες. Προσπαθούμε να διατηρούμε υψηλά αγωνιστικά πρότυπα και να προσεγγίζουμε τους στόχους μας βήμα προς βήμα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μια τόσο σημαντική νίκη προσφέρει ανακούφιση, αλλά κυρίως ικανοποίηση, καθώς μας επιτρέπει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την πορεία μας».

- Τι σημαίνει για εσένα και για τον οργανισμό η συγκεκριμένη πρόκριση;

«Σημαίνει πολλά. Αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα της ομάδας και τη συστηματική δουλειά που καταβάλλεται καθημερινά. Δεν ήταν εύκολη η αποστολή μας στην έδρα της Αβενίδα, ενός συλλόγου με πλούσια ιστορία και σημαντικούς τίτλους. Είχαμε ηττηθεί στον πρώτο αγώνα, ωστόσο αποδείξαμε ότι μπορούμε να διδαχθούμε από τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε και να παρουσιαστούμε έτοιμες να αγωνιστούμε με αποφασιστικότητα. Η ομάδα και το τεχνικό επιτελείο εργάστηκαν υποδειγματικά, παραμείναμε ενωμένες και δικαιωθήκαμε. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί. Το πλέον κρίσιμο κομμάτι της σεζόν βρίσκεται μπροστά μας. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα».

- Ποιες ήταν οι σκέψεις και τα συναισθήματά σου μετά την ήττα στον Βύρωνα; Πίστεψες ότι η πρόκριση γλιστρούσε μέσα από τα χέρια σας;

«Ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά σε έναν βαθμό αναμενόμενη. Δεν παρουσιαστήκαμε με την απαιτούμενη ένταση και επιθετικότητα. Η ήττα αυτή μάς έδωσε την ευκαιρία να εντοπίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τα σημεία στα οποία υστερήσαμε και να εργαστούμε στοχευμένα για τη βελτίωσή μας. Στο Game 2 εμφανιστήκαμε πιο συγκεντρωμένες και αποφασισμένες».

- Όταν εντάχθηκες στον Αθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι, έμαθες την ιστορία του συλλόγου και τον ευρωπαϊκό τίτλο του 2010. Πόσο σημαντικό είναι αυτό;

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Ο σύλλογος έχει διαμορφώσει ένα φιλόδοξο και καλά οργανωμένο σχέδιο, με σαφείς στόχους. Πρόκειται για ένα απαιτητικό εγχείρημα και αισθάνομαι υπερήφανη που συμμετέχω σε αυτό. Κοινή μας επιδίωξη είναι η διεκδίκηση όλων των τίτλων και η επιστροφή του Αθηναϊκού στην κορυφή, εκεί όπου ανήκει».

- Δηλώνετε ανοιχτά ότι στοχεύετε και στους τρεις τίτλους. Πόσο πιεστικό μπορεί να γίνει αυτό το statement;

«Δεν υπάρχει λόγος να κρύβουμε έναν σαφή στόχο. Βεβαίως, η προσέγγιση παραμένει σταδιακή: βελτίωση σε καθημερινή βάση και συγκέντρωση σε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Οι επιτυχίες, αλλά και οι αποτυχίες, συμβάλλουν στην εξέλιξή μας. Η φιλοδοξία αυτή μάς ενισχύει ψυχολογικά και μας δίνει κίνητρο στις απαιτητικές περιόδους. Τελικώς, όλα κρίνονται στη συνέπεια και στη δουλειά που καταβάλλεται καθημερινά».

- Σε προσωπικό επίπεδο, πώς βιώνεις την παρουσία σου σε έναν οργανισμό που λειτουργεί με ευρωπαϊκά πρότυπα;

«Ο Αθηναϊκός διαθέτει πολλές αθλήτριες υψηλού επιπέδου, ικανές να καθορίσουν έναν αγώνα. Κάθε αναμέτρηση ενδέχεται να αναδείξει διαφορετική πρωταγωνίστρια, γεγονός που απαιτεί από όλες ετοιμότητα και προσαρμοστικότητα. Σε μια ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες δεν περιστρέφονται όλα γύρω από ένα πρόσωπο. Απαιτείται συλλογική λειτουργία και πολυδιάστατη προσφορά. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε καθημερινά, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η προσπάθεια αποδίδει και συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση, υπηρετώντας πρώτα το σύνολο και, μέσω αυτού, και την ατομική μας εξέλιξη».