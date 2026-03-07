Ο Αθηναϊκός επικρατώντας με 86-71 του Παναθλητικού έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Αθηναϊκός αντιμετώπισε τον Παναθλητικό στον Βύρωνα στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη «μάχη» των play offs της Α1 μπάσκετ Γυναικών επικρατώντας άνετα με 86-71.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έχει ξεκινήσει ήδη με το 2-0 στη σειρά (λόγω των αποτελεσμάτων της κανονικής περιόδου που τα μεταφέρουν) κάνοντας έτσι το 3-0 βάζοντας γερά θεμέλια για την πρόκριση στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τον Ολυμπιακό.

Οι γηπεδούχες είδαν την Αλέξις Πρινς να πραγματοποιεί double double 20 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ σε εξαιρετική μέρα ήταν και η Έλενα Τσινέκε με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 43-31, 67-49, 86-71

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 4, Τσινέκε 17(3), Χαιριστανίδου, Σταμάτη 8(2), Παυλοπούλου 5, Λούκα 2, Τάντιτς 4, Αλεξανδρή 2, Πρινς 20(1), Παρκς 8, Ανίγκουε 3, Χρίστοβα 13.

Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 32, Μάντζου, Αυτζή 12(2), Βασιλείου, Κάρτερ 13, Γκέλντοφ 10, Λόβιλ 4.