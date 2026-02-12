Άρης: Πρόστιμο από την EuroLeague στο ματς με τη Νεπτούνας
Μετά τον αποκλεισμό του από το Eurocup, ο Άρης τιμωρήθηκε από την EuroLeague για τα χαρτάκια (!) που πέταξαν οι φίλοι της ομάδας στην αναμέτρηση με τη Νεπτούνας.
Πιο συγκεκριμένα η διοργάνωση μέσω επίσημης ανακοίνωσης, επέβαλε πρόστιμο της τάξεως των 4.000 ευρώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης στη νίκη του Άρη επί της Νεπτούνας (83-64), στο «Αλεξάνδρειο».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:
«Ο Άρης Θεσσαλονίκης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ, για την ρίψη αντικειμένων (σ.σ.χαρτάκια) από τους οπαδούς του κατά τη διάρκεια του αγώνα Άρης Θεσσαλονίκης – Neptunas Klaipeda, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».
