Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή για το ντέρμπι με τον Άρη μετά τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 20χρονο οπαδό του Δικεφάλου του Βορρά.

Η κοινή γνώμη έχει παγώσει για άλλη μια φορά στην Ελλάδα μετά τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ .

Ο νεαρός μαχαιρώθηκε πισώπλατα το βράδυ της Πέμπτης (σ.σ παραδόθηκε ήδη ο 23χρονος που αναζητούσε η αστυνομία) στην περιοχή της Καλαμαριάς και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Αυτό το τραγικό γεγονός δεν γινόταν να μην επηρεάσει και το Σαββατιάτικο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για τη Stoiximan GBL. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.



Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.



Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης.