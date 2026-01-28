Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού επιστρέφει στην ευρωπαϊκή δράση μετά την απίθανη βραδιά της 21ης Ιανουαρίου, όπου 7.829 οπαδοί γέμισαν το Telekom Center . Αυτή τη φορά οι «πράσινες» υποδέχονται την τουρκική Μερσίν ξανά στο Telekom Center για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του EuroCup Women, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 18:30.

Η ομάδα της Σελέν Ερνέν θέλει να εκμεταυευτεί ξανά την έδρα, με τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών». Τα εισιτήρια κυκλοφορούν ήδη, από 12 έως 150 ευρώ, ενώ όσοι δεν πρόλαβαν online, μπορούν να τα προμηθευτούν απευθείας στα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 15:30.

Να θυμίσουμε πως στο Telekom Center Athens, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες εκείνης της ημέρας, 7.829 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο T-Center για να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας της Σελέν Ερντέμ και, πέρα από το πανελλήνιο ρεκόρ, μπήκαν και στη λίστα του Top-10 της Ευρώπης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Συλλόγου σε συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποιεί ότι ο αγώνας απέναντι στην Τουρκική ομάδα Μερσίνα για τα προημιτελικά του Eurocup Women θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 18:30 στην έδρα που έχει ζήσει τεράστιες στιγμές το «τριφύλλι» στο μπάσκετ!

Έπειτα από τη μαγική βραδιά της 21ης Ιανουαρίου όπου 7.829 «αιώνια πιστοί» έγραψαν ιστορία , η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «τριφυλλιού» επανέρχεται και πάλι στο Telekom Center Athens.

Ο αριθμός προσέλευσης είναι μέσα στο TOP 10 όλων των εποχών στις ευρωπαϊκές συλλογικές διοργανώσεις και ο στόχος είναι να μπουν στο πάνθεον της ιστορίας.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

Γενική είσοδος: 12 ευρώ-30 ευρώ

VIP:40 ευρώ

Court Seats : 60 ευρώ-150 ευρώ

Κλείστε τα εισιτήρια σας στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://ticketmaster.gr/panathinaikos-ac-vs-cimsa-cbk-mersin_sgpl_2146520.html

Παράλληλα, θα λειτουργούν εκδοτήρια στο Telekom Center, απέναντι από το πάρκινγκ 5, στο box office της εισόδου VIP, για όσους δεν έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονικά εισιτήρια.

Όλες οι θύρες και τα εκδοτήρια θα ανοίξουν στις 3.30μ.μ. μέχρι και την έναρξη του αγώνα. Για τις ανάγκες των φιλάθλων θα είναι ανοιχτά τα Parking 5 και 6.

*Δεν ισχύουν οι κάρτες διαιτητή και προπονητή για τον συγκεκριμένο αγώνα».