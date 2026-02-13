Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και της μάχης του «τριφυλλιού» στην Euroleague.

Παρασκευή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα

Πριν από όλα αυτά όμως, συντονιστείτε στις 14:00 στο κανάλι YouTube του Gazzetta και τους Galacticos LIVE by Interwetten, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της ομάδας ενόψει της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 17:25, με την Αλ Χιλάλ να υποδέχεται την Αλ Ετιφάκ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 19:30 η Αλ Ιτιχάντ φιλοξένει την Αλ Φαϊχά (Cosmote Sport 1). Αργότερα στις 20:30, η Μπενφίκα θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Σάντα Κλάρα (Cosmote Sport 9) και στις 21:00 η Αϊντχόφεν με τη Φόλενταμ (Nova Sports Extra 1). Στις 21:30 η Αλμερία υποδέχεται την Ανδόρα (Nova Sports Extra 3) και την ίδια ώρα η Ντόρτμουντ τη Μάιντς (Nova Sports 3).

Ακόμη, στις 21:45 η Μίλαν θα ταξιδέψει στην έδρα της Πίζα (Cosmote Sport 2), η Τσέλσι στης Χαλ Σίτι για τον τέταρτο γύρο του Fa Cup (Cosmote Sport 3) και τέλος στις 22:00 η Έλτσε θα υποδεχθεί την Οσασούνα (Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ η 28η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα με 5 αναμετρήσεις και την σημαντικότερη εξ΄αυτών να είναι εκείνη του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens (21:15, Nova Sports Prime). Νωρίτερα στις 20:00 η Ζάλγκιρις υποδέχεται στο Κάουνας τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports Start) και στις 20:30, η Μονακό στο Πριγκιπάτο τη Μπασκόνια (Nova Sports 4).

Τέλος στις 21:30 η Παρτίζαν φιλοξενεί στο Βελιγράδι την Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 5) και την ίδια ώρα η Αρμάνι στο Μιλάνο τη Ντουμπάι BC (Nova Sports 2). Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης των «πρασίνων», δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στις 23:00.

Αναφορικά με το τένις, η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί στις 18:30 (Nova Sports 6) με την Καρολίνα Μούκοβα με στόχο ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό του WTA 1000 στην Ντόχα.

