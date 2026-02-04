Ο Άρης και ο Πανιώνιος συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο EuroCup την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου.

Η κανονική περίοδος στο EuroCup έχει μπει στην τελική ευθεία, και ο Άρης υποδέχεται τη Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο (4/2, 21:00), γνωρίζοντας ότι για να προκριθεί στην επόμενη φάση χρειάζεται δύο νίκες: απέναντι στους Λιθουανούς και, στην τελευταία αγωνιστική, να επικρατήσει της Κλουζ στη Ρουμανία με διαφορά τουλάχιστον 11 πόντων, ώστε να αποκτήσει το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Κατάταξη - Group A

* Χάποελ Ιερουσαλήμ 12-4 * Μπαχτσεσεχίρ 11-6 * Μανρέσα 10-6 * Τσεντεβίτα Ολίμπια 10-6 Βενέτσια 9-7 Κλουζ Ναπόκα 8-8 Νεπτούνας 7-9 Άρης 7-9 Σλασκ Βρότσλαβ 5-12 Αμβούργο 2-14

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

Με απουσίες ο Πανιώνιος στη Λιθουανία

Όσον αφορά τον Πανιώνιο, οι «κυανέρυθροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Λιετκαμπέλις (4/2, 19:00), χωρίς τους Γιώργο Τσαλμπούρη και Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Ο Έλληνας σέντερ έχει ενοχλήσεις στο πέλμα και προληπτικά έμεινε στην Αθήνα, ενώ ο Νικολαΐδης ανέβασε πυρετό. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς και η Λιετκαμπέλις έχουν ρεκόρ 3-13 στο Group B του EuroCup.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Κατάταξη - Group B

* Μπουργκ 12-4 * Τουρκ Τέλεκομ 11-5 * Μπεσίκτας 11-5 * Μπουντούτσνοστ 11-6 * Τρέντο 10-6 Τσέμνιτζ 8-8 Ουλμ 7-10 Λόντον Λάιονς 5-11 Λιετκαμπέλις 3-13 Πανιώνιος 3-13

* Έχουν προκριθεί στα playoffs