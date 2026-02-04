EuroCup: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις Άρη και Πανιωνίου
Η κανονική περίοδος στο EuroCup έχει μπει στην τελική ευθεία, και ο Άρης υποδέχεται τη Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο (4/2, 21:00), γνωρίζοντας ότι για να προκριθεί στην επόμενη φάση χρειάζεται δύο νίκες: απέναντι στους Λιθουανούς και, στην τελευταία αγωνιστική, να επικρατήσει της Κλουζ στη Ρουμανία με διαφορά τουλάχιστον 11 πόντων, ώστε να αποκτήσει το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία.
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start.
Κατάταξη - Group A
- * Χάποελ Ιερουσαλήμ 12-4
- * Μπαχτσεσεχίρ 11-6
- * Μανρέσα 10-6
- * Τσεντεβίτα Ολίμπια 10-6
- Βενέτσια 9-7
- Κλουζ Ναπόκα 8-8
- Νεπτούνας 7-9
- Άρης 7-9
- Σλασκ Βρότσλαβ 5-12
- Αμβούργο 2-14
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
Με απουσίες ο Πανιώνιος στη Λιθουανία
Όσον αφορά τον Πανιώνιο, οι «κυανέρυθροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Λιετκαμπέλις (4/2, 19:00), χωρίς τους Γιώργο Τσαλμπούρη και Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Ο Έλληνας σέντερ έχει ενοχλήσεις στο πέλμα και προληπτικά έμεινε στην Αθήνα, ενώ ο Νικολαΐδης ανέβασε πυρετό. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς και η Λιετκαμπέλις έχουν ρεκόρ 3-13 στο Group B του EuroCup.
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.
Κατάταξη - Group B
- * Μπουργκ 12-4
- * Τουρκ Τέλεκομ 11-5
- * Μπεσίκτας 11-5
- * Μπουντούτσνοστ 11-6
- * Τρέντο 10-6
- Τσέμνιτζ 8-8
- Ουλμ 7-10
- Λόντον Λάιονς 5-11
- Λιετκαμπέλις 3-13
- Πανιώνιος 3-13
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
